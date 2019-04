Meninger

Det foregår en enorm romstering over det hele land for tiden. Institusjoner og dermed arbeidsplasser flyttes rundt i et stadig økende tempo. Se bare på vårt lokale universitet: Det ble etablert for 3 år siden, og nå skal det stort sett legges ned i følge et forslag. Jeg var i sin tid undrende til at vi skulle ha et universitet som strekker seg fra Levanger til Bodø.

Men nå skjønner jeg at det ble slik for at det skulle være lettere å argumentere for nedleggelse etter en kort tid. Ting skal samles i stadig større enheter på færre og færre plasser. Min far hadde et uttrykk for dette: Når reven skiter, skiter han i dunge.

Den største dungen befinner seg for tiden i Oslo, eller i «det sentrale Østland» som er uttrykket som brukes når det blir litt for mye Oslo i samtalen. Det siste var at det ble meddelt at det nå var bygd 900 000 kvadratmeter med lokaler i Bjørvika inneholdende leiligheter og kontorer. For noen uker siden meddelte en utbygger at de skulle by på Kringkastingstomta når den ble ledig. Der skulle det bygges flere tusen leiligheter og like mange kontorer med 10 000 arbeidsplasser. For få år siden ble de samme prognosene presentert med henvisning til Fornebo-området.

Det jeg lurer på er hvor alle disse arbeidsplassene skal komme fra. Det er for så vidt bra dersom dette er nye arbeidsplasser som kommer i tillegg til de som allerede finnes her i landet. Men en tvil kommer snikende hos meg. Det virker som om at det er nedlagte arbeidsplasser i distriktene som havner sentralt. Trøndelag er 400 km langt, men dersom du skal ta sertifikat for motorsykkel, skal det heretter gjøres på Stjørdal og i Trondheim som ligger mindre enn en halvtimes kjøring fra hverandre. Avstanden fra Namdal er 200-300 km.

Blir det noe godt av all denne nedleggingen i distriktene? Det blir i hvert fall god plass til å bygge vindmøller overalt. Det trengs mye elektrisitet sentralt til alle som skal bo og arbeide der.