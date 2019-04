Vi har et ansvar for å videreføre kulturarven til neste generasjon!

Meninger

Det er planlagt et enormt masseuttak på Salsnes. Store deler av bygda vil bokstavelig talt bli lagt i grus.

Salsnes er et populært rekreasjonsområde for turister og hyttefolk. Stillheten og uberørt natur er høyt verdsatt, av hyttefolket så vel som fastboende. Nå trues stillheten og store naturområder av planene om utbygging av et enormt masseuttak!

Det er lenge siden jeg som barn var sammen med mamma, pappa og mine søsken å plukket tyttebær på ‘snaufeltet’ ved ‘Lisshuskleppen’. Farmor og farfar var også med, med termos og matpakke. Et sterkt og godt barndomsminne fra oppveksten på Salsnes.

Som barn var vi med på både bærplukking, soppsanking og laksnotfiske i dette området som nå skal gjøres om til et enormt masseuttak! Vi hadde sauer som beitet her, og jeg kan enda kjenne den særegne lukta som er i et beiteområde for sau. Det fremkaller gode minner.

Jeg er overbevist om at det er mange som har lignende følelser og minner til det området som nå er planlagt rasert!

De som nå ønsker å slette disse sporene har ikke de samme minnene fra dette området.

Skal vi godta at ønsket om å tjene penger raserer store naturområder i bygda? Eller skal vi kjempe for å videreføre kulturarven vår til neste generasjon?

Utbyggingen vil ikke bare slette spor fra fordums tid, det vil føre til et enormt sår i naturen, et sår som aldri vil gro. Det vil påvirke artsmangfoldet som finnes her, det vil også ødelegge hekkeområdet for flere arter. I tillegg vil vi måtte bli vant til enn evig støy fra et masseuttak i drift, vi kan ikke engang tenke oss til støvet det vil medføre!

Området der masseuttaket planlegges ligger på et av Norgeskystens mest fremtredende ra/morenerygg. Noe som i seg selv burde være grunn til å få stoppet utbyggingen.

På sommeren sitter jeg ofte på verandaen og lytter til stillheten. Fuglesang og elvesus fra Moelva er det eneste som bryter stillheten. Og er det ikke akkurat denne stillheten som har gjort valget om å bo på Salsnes ganske enkelt? Jeg vil tro at hytteeiere, båtfolk, turister og andre som bruker området som rekreasjon også verdsetter denne stillheten.

Skal utbygging av ‘Østtun masseuttak’ ødelegge dette?

Området som skisseres i planene er på omtrent 402 dekar. Med et masseuttak på 60 000 kubikkmeter pr år vil det tilsvare ca 6000 lastebillass i året, som er over 16 lass pr dag! I 66 år… All denne lasten vil øke tungtrafikken på fylkesvei 769 betraktelig. En veistrekning som allerede er svært sårbar!

Dette høres enormt ut, men det er realiteten i planene! Og hvis vi ikke kjemper imot, så vil stillheten og den rene lufta vi har på Salsnes i dag snart være en saga blott!

Vi må ta ansvar for å videreføre kulturarven, vi må stoppe utbygginga av ‘Østtun masseuttak’!!!