Er kinotilbudet i Namsos dårlig eller ikke?

Meninger

Jeg har ofte lurt på hvorfor det sendes toppfilmer som f.eks. Avengers Endgame så sent som 19.45 og hvorfor må det reserve handikapplasser dagen før. Det er tredje gangen at jeg ble avvist på Namsos Kino, men de henviser bare at jeg må reserve plassene på nettet i stedet for.

Betjeningen på Namsos Kino sa at det var ledige plasser i salen men ikke på handikapplassene da jeg hadde tenkt meg å se den filmen og måtte snu i døra, fredag 26. April 2018

Filmer som har varighet over 3 timer bør kunne sendes tidligere slik at i møtekomme kinobesøkene og de må endre e-systemet på nettet slik at det går an å reservere handikapplass ved Namsos Kino. Det går ikke an pr. dags dato og lurer virkelig på hvorfor de selger handikapplassene først.

Selv om Namsos er liten by men det bør utvikle et bedre kinotilbud som varier hele lørdager og søndager. Med bakgrunn for i møtekomme hele familien og ikke for den enkelte. Hvis man skal dra inn mer besøkende bør det åpne for lengre varighet. De kunne åpne f.eks. kl 15 på ukedagene og kl 10 i helgene. Det henvises til kinoen i Steinkjer og der er det åpent lengre. Har langt mer variert tilbud.

Det vil være umulig å reservere handikapplasser på Namsos Kino på Internettet når det funksjonshemmede ikke har tilgang eller ikke har tilgang på minibankkort uten å spørre verge eller hjelpevergen i fleste tilfeller. For meg kan se ut at kinoprogrammet er tilpasset for den enkelte tidsbruk.

Når kinoen åpner kl. 17.00 og stenger kl. 20.30. Så er det ikke tilgjengelig for hele familien. Mesteparten av oss skal på jobb eller skole så er det vanskelig å se filmer som varer over lengre tid.

Kan noen svare meg?