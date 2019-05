«Det siste døgnet ble et bevis på at det nytter»

Meninger

1. mai i Namdalen bar preg av kampen for å bevare Nord universitet og Campus Namsos. Den massive markeringa kvelden før forhindret ikke at selve 1. mai-toget i Namsos, som hadde bare en parole, var det største på lang tid. Det sier litt om engasjementet i saken. Og det er en nyttig påminnelse på en dag som 1. mai, at folkelig engasjement har betydning.

De som sto bak markeringene fortjener en stor takk. Først og fremst Bjarne Brøndbo og D.D.E. – som tok initiativet og la ned en stor jobb både i planlegging og gjennomføring av tidenes markering i Namsos, men her har også svært mange andre bidratt, fra både næringsliv, kommune, helsevesen, frivillige, politikere fra alle parti, og ordførere, som alle valgte å stille opp.

Og ikke minst alle de om lag 7.000 som møtte opp eller fulgte det direkte, i stedet for å bruke kvelden før en velfortjent fridag til helt andre ting.

1. mai er både en festdag og en kampdag. «Sterkere fellesskap» var årets hovedbudskap her i Norge. I år ble det feiret at det er 100 år siden åttetimersdagen ble lovfestet i Norge. I over 30 år hadde arbeiderbevegelsen kjempet for dette kravet, som altså ble kronet med seier i 1919.

Flere slike reformer har blitt kjempet fram. Lovfestet ferie, kortere arbeidsuke, arbeidsmiljøloven, og pensjon er fire eksempler. Og så må vi ikke glemme at 1. mai er dagen for internasjonal solidaritet. Vi må ikke bli oss selv nok. Eksempelvis må klimatrusselen i første rekke løses gjennom globalt samarbeid.

Det er dessverre fortsatt tilfeller der arbeidstakere må streike for å få tariffavtaler i sine bedrifter. Og SAS-pilotene har streiket i flere dager. Tirsdag kveld ble det brudd i lønnsforhandlingene i staten. Nå går dette oppgjøret til mekling og kan ende i streik dersom det ikke blir enighet innen midnatt torsdag 23. mai.

I dagens Norge handler det om å slå ring om opparbeidede rettigheter og vinne nye kamper. Enten det er nasjonalt, internasjonalt eller lokalt. Da trenger vi enda sterkere fellesskap. Det siste døgnet ble et bevis på at det nytter.