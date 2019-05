For noen betyr fotballen alt 

Meninger

Denne helgen møtes forventningsfulle barn og ungdom til Moen Marin Kystbycup i Rørvik. De skal konkurrere, vinne og tape. De skal spise vafler og godteri – og de skal holde på med noe av det gøyeste de vet om: fotball





Deltakelse i fotball og annen idrett er viktig for barn. Ungdata viser at 93 prosent av alle barn og unge har vært innom organisert idrett gjennom oppveksten. Vi er mange som tenker tilbake til barndommen med gode minner om felleskap, mestring og læring i det lokale idrettslaget.

For noen barn er idretten ekstra viktig. Anslag fra Folkehelseinstituttet viser at nesten 1 av 10 barn opplever at mamma eller pappa drikker for mye alkohol. Det tilsvarer 90.000 barn, og det betyr at det i de fleste idrettslag og klubber finnes barn som kommer på trening med en vond og vanskelig hemmelighet hjemmefra.

Barn som vokser opp med foreldre som sliter med alkohol bærer et ansvar ingen barn skal måtte bære. De smører mat, de rydder og de prøver så godt de kan å få hverdagen til å virke normal.

For de barna er idretten et fristed. Et fristed der de slipper å bekymre seg for om mamma skal skjenke seg et nytt glass vin. Et fristed der de slipper å bekymre seg for at voksne skal drikke alkohol, og forandre seg på måter som de synes er skumle og vanskelige.

Sannsynligheten er stor for at det kommer barn på turneringen i helgen med vanskelige opplevelser hjemme, og med et intenst ønske om at helgen skal bli fylt av lek, gode opplevelser og trygghet.





Likevel møter disse barna alt for ofte alkohol i barneidretten. Det kan være at foreldrene tar seg en øl sammen med pizzaen etter kampen, eller at foreldrene drikker vin og øl på naborommet, mens barna ser på film. Er det problematisk? Ja, det kan være det.

Du kjenner dine egne barn, og vet kanskje hvordan de opplever voksnes alkoholbruk. Men for de mange barna som opplever at mamma eller pappa drikker for mye kan voksnes drikking føles utrygt. Da kan en øl på Peppes etter kampen være nok til at de blir minnet på det som skjer hjemme, og bekymret for at den utryggheten nå skal inntreffe også på deres fristed. Er den ølen verdt det?

Vi oppfordrer derfor voksne i barneidretten til å ha et bevisst forhold til alkohol, og stille seg selv spørsmålet: trenger jeg virkelig det glasset? Alkovett handler om å tenke over om man skal drikke og når man skal stoppe. Og vi oppfordrer klubber og idrettslag til å snakke om alkohol og bli enige om regler for alkohol i sin klubb.

Alle som er i kontakt med barn og unge har et spesielt ansvar når det gjelder alkohol. Idretten skal være et fristed for barn med foreldre som drikker for mye. Ikke en påminnelse om problemene på hjemmebane.