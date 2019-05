Dyrebeskyttelsen gir et feilaktig bilde

Meninger

Dyrebeskyttelsen i Nord-Trøndelag hevder i et leserinnlegg at Mattilsynet ikke bruker de virkemidlene vi har til rådighet, og at vi bruker altfor lang tid på å avvikle dårlige dyrehold.

Mattilsynet har nylig publisert Mattilsynets arbeid med dyrevelferd – årsrapport 2018, samt pressemelding for Mattilsynet midt, der vi presenterer resultater av alle utførte tilsyn i 2018. Disse rapporten gir et litt annet bilde av vår tilsynsvirksomhet og virkemiddelbruk enn det Dyrebeskyttelsen gir uttrykk for.

Resultater av tilsyn viser at vi bruker strenge virkemidler over hele landet.

Ved å prioritere tilsyn i dyrehold der det er størst risiko for at dyr ikke har det bra, avdekker Mattilsynet nasjonalt flere dyrehold med alvorlige brudd på regelverket. Når vi avdekker at dyr lider, bruker vi sterke virkemidler for å stoppe lidelsene.

De fleste husdyrene i region midt har det bra, vi prioriterer å avdekke unntakene.

Det er totalt 12.463 registrerte dyrehold i regionen. Mattilsynet avdekket i 2018 alvorlig vanskjøtsel i 13 av de 1.082 dyreholdene vi var på tilsyn med dyrevelferden i.

Antallet tvangsavviklinger av dyrehold har økt over hele landet de siste årene. Det ble avviklet 19 dyrehold i region midt i 2018, 17 dyrehold fikk aktivitetsforbud og 8 dyrehold ble anmeldt til politiet. I vår region var det særlig i dyrehold med storfe vi i 2018 fant alvorlige brudd på regelverket.

Vi arbeider systematisk for å avverge alvorlig vanskjøtsel

Alvorlig vanskjøtsel skjer heldigvis i ganske få dyrehold i region midt, men ett tilfelle er alltid ett for mye. Mattilsynet midt arbeider aktivt og systematisk for å oppdage og stoppe vanskjøtsel av dyr.

Særlig vil vi peke på følgende prioriteringer i vårt arbeid:

1. Nettverket «Sammen for dyra» skal forhindre alvorlig vanskjøtsel.

Dette nettverket ble etablert i 2018 for å forebygge alvorlig vanskjøtsel av husdyr i region midt. Her deltar 84 kommuner, 3 bondelag, 2 fylkesmenn, regionale representanter fra kjøttbransje, meieriselskap, fôrvareleverandører, Norsk Landbruksrådgiving, Den norske veterinærforening og avløsere i husdyrbruket. Aktørene prioriterer å arbeide aktivt for å forebygge alvorlig vanskjøtsel av dyr, iblant annet med gode rutiner for å varsle bekymringer og støtte kolleger i å varsle.

2. Vi har intensivert oppfølgingen av kronisk dårlige dyrehold.

De siste årene har Mattilsynet intensivert oppfølgingen av kronisk dårlige dyrehold, og har kortet ned tiden vi trenger for å kunne avgjøre om dyreholdere oppnår en varig forbedring eller ikke i sitt tilsyn og stell av dyrene. Hvis dyreholder ikke viser en varig forbedring for dyrene sine, tar vi i bruk våre sterkeste virkemidler og dyreholdet avvikles.

3. Bedre samarbeid med politiet har gitt gode resultater.

Styrket samarbeid mellom Mattilsynet og politiet de siste årene har bidratt til at vi leverer anmeldelser raskere enn tidligere og har bedret vår dokumentasjon i saker. Dette har resultert i kortere saksbehandlingstid hos politiet. Samarbeidet har også bidratt til høyere straffenivå i dyrevelferdssaker som kommer for retten.

Bekymringsmeldinger om dyrevelferd betyr ikke alltid at dyr lider.

Vi gjennomgår alle innkomne meldinger og sjekker de også opp mot annen tilgjengelig informasjon vi har om dyreholdet. Bekymringsmeldingene er viktige i arbeidet vårt for å hindre at dyr lider. Det er vanskelig for folk flest å vurdere hvor grensene for alvorlige lovbrudd går. Mange av bekymringene Mattilsynet mottar er derfor om dyrehold der dyrene har det fint. Mattilsynet må derfor sortere og prioritere for at de riktige meldingene skal bli fulgt opp.

Elisabeth Schei-Berg