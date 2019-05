Listhaug ber Frp si nei til kvoteflyktninger – møter motstand i regjeringen

Meninger

– Dette er ikke vår politikk, ei heller regjeringens. Å ta imot kvoteflyktninger er å hjelpe dem som trenger det mest, slår KrFs stortingsrepresentant Torhild Bransdal fast overfor NTB.

På Frps landsmøte lørdag ba påtroppende nestleder og eldreminister Sylvi Listhaug partiet si nei til å ta imot kvoteflyktninger og heller bruke de store pengene på flyktninger i nærområdene.

Venstre: Vår seier

Høyres innvandringspolitiske talsmann Ove Trellevik er krystallklar:

– Norge skal være med og ta sitt internasjonale ansvar i å ta imot kvoteflyktninger. Det er et viktig signal til de andre europeiske landene, sier han.

– Det er en kjensgjerning at noen flyktninger har behov for å relokaliseres til et nytt land. Ikke alle får den hjelpen de trenger i nærområdene, understreker Trellevik.

Også Venstres Abid Raja er kritisk til forslaget.

– Uansett hva Frps utvalg mener, så er også Frp i regjering forpliktet til at Norge skal ta imot 3.000 kvoteflyktninger. Denne seieren er Venstre godt fornøyd med, sier han.

– Vi er europamestere når det gjelder å stille opp solidarisk for å hjelpe mennesker i nød. Jeg tror også nordmenn flest liker at vi stiller opp humant på denne måten, føyer han til.

I opposisjonen er det ulike meninger om forslaget. Senterpartiets Heidi Greni mener dagens antall kvoteflyktninger er for høyt. I sitt alternative budsjett har Sp lagt opp til 1.000 færre enn det regjeringen har åpnet for.

– Men vi kan ikke si helt nei til kvoteflyktninger. Norge må bidra til å ivareta de som er i livsfare i leirene, sier hun.

– Mest uenighet i regjeringen

Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani peker på at den store uenigheten i innvandringspolitikken i dag er internt i regjeringen.

– Frp sitter jo i regjering med Norges mest innvandringsliberale partier, framholder han.

– Vi mener det er nødvendig å prioritere kvoteflyktninger, som er de mest sårbare flyktningene. Da har vi selv kontroll på antallet som kommer, slik at vi lykkes med integreringen, sier Gharahkhani.

