Ta i bruk nye Festplassen!

Meninger

Man skal ikke skjønne alt og jeg vet ikke hva som er rett eller galt. Men jeg har noen betraktninger i saken om årets 17. mai-feiring i Namsos.

I over 25 år har man snakket om å fornye Festplassen/Familieplassen og endelig er den her. En stor åpen plass som i tillegg er bygget slik at man inkludere gatene rundt om det blir behov for det. Noe vi fant ut var lurt på støttemarkeringen til Nord Universitet i forrige uke, og slik jeg oppfattet det så gikk det ganske smud.

Drar i togbremsen: Vil bruke Festplassen likevel 17. mai-komiteen i Namsos har ombestemt seg. Festplassen skal likevel brukes under nasjonaldagfeiringa – men bare for ett av de to togene.

I respekt for komiteen som har jobbet med prosjektet, privatpersoner som har gitt mange penger fra egen lomme, lokalt næringsliv som har sponset mange hundre tusen, fylkeskommunen som har sponset prosjektet kr 600000, og ikke minst Namsos kommune som har betalt flere millioner til prosjektet.

Vi har endelig fått plassen som skulle være verdig en 17. mai-feiring, en plass som er laget for barn og familier.

Da kommer man frem til at arrangemnet skal flyttes til Bastionen? Og at det i tillegg er langt fra at de er enige i komiteen og deler feiringen i to? Ja, da blir det enda mer uforståelig......og fryktelig dårlig timing.

Sett dere ned en tur til og tenk igjennom hvem dagen er for og hvor det er mest naturlig å holde nasjonaldagen.

Lykke til!