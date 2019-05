Matvarekjedene må ta mer ansvar

Meninger

MDG Nærøysund har en liten kommentar til strandryddeaksjonen siste uke, kan dere publisere det som et leserinnlegg eller kommentar?

Coop kjeden verver med mange miljøtiltak og det å jobbe for et bærekraftig samfunn. Vi setter stor pris på mange økologiske produkter og merker hos Coop.

Siste uke oppfordret Coop til å delta på strandryddeuke og støttet aksjonen ved å dele ut gratis ryddeutstyr i utvalgte butikker. Selvfølgelig støtter MDG Nærøysund alle strandryddeaksjoner, men vi er samtidig også veldig bekymret for at mange andre tiltak som f.eks. papirposer i grønnsaks- og fruktavdelingen blir ikke realisert til tross for at Coop står for bærekraftige produkter og bevisste forbrukere.

Vi i MDG Nærøysund oppfordrer Coop og samtidig alle andre matkjeder som Rema 1000, Kiwi med flere til å sette i gang flere tiltak til å minske plastforbruket i samfunnet, det er tross alt til en stor del matbutikkene som forsøpler strendene som vi skal rydde nå!