«Bærre lægg inn åran for dokk er ferdig læll!»

Meninger

«Kom mai du skjønne milde», sang vi før i tida, i håp om at vi så grønt løv på trea 17.mai.

Det gjør seg best med det fine norske flagget sammen med vårens farge. Som tenåring (på 60-tallet) var jeg med i skolekorpset hjemme i Namsos. Det hendte faktisk at ventilene på kornetten frøs mellom marsjene på 1.mai-feiringa. Så det kunne være hustrig før i tida også. Men når man får sommervarme over et par uker i april så venter man ikke denne bråsnuinga som vi opplever nå. Finsand oppe i høyere luftlag som visstnok kom fra Sahara. Hallo!

I skrivende stund er det 8.mai, frigjøringsdagen. Flaggene er satt ut. Fuglan og ekorna har fått rikelig med frø, for dette er vel dagen som absolutt bør få den største oppmerksomhet. Ja, så er det vel noen som feirer at Liverpool banket Barselona så grundig i går at dem nå er klare for finalen i Champions Leage senere i mai. (Visstnok 19.mai). Vi flagger for dem også som viste en slik kampmoral som vårt RBK mangler for tiden.

Jeg er 1950-modell, altså kom til denne skjønne verden bare få år etter at den andre verdenskrigen tok slutt. Som unger lekte vi i bunkersene etter tyskerne. Jeg trampa på rusten piggtråd etter okkupantene. Måtte få sprøyte mot stivkrampe. Når man vokser opp i en gjenreisningsby og ser all byggevirksomheten for at alle i landet skulle få det på stell igjen så gjør det noe fantastisk godt for sjela. Når jeg nå leser hva politikerne styrer oss mot i disse dager så blir jeg veldig skuffet. Vårt vakre land skal bygges NED. Vi skal ikke få ha høyere utdanning og et godt helsevesen utafor Sinsenkrysset. Vi skal sprenge i stykker fjelltoppene våre for å skaffe strøm til folk på andre sia av Kattegat. Siden Norge har nok strøm til å klare oss selv (ved oppgradering av vannkrafta) så burde vi glatt utsette raseringa av vår vesle rest av uberørt natur. Sats på vindmøller ute i havet i så fall. Anlagte veier i og rundt våre fjell er ikke reversibelt. Den dagen vi finner andre måter å skaffe strøm på så står de stygge sårene tilbake.

Jeg kan minne om hva vi nordmenn gjorde på Sør-Georgia, øyriket i Sørishavet, der vi anla svære hvalkokeri for ca. 100 år sia. Hvordan ser det ut der nede nå etter at hvalfangsten tok slutt?

Vi mennesker henter ut profitten og lar skrotet (og alle problemer) ligge tilbake til våre etterkommere. Vi tenker veldig kortsiktig!

I 1973 hadde jeg jobb i Sørøysund kommune (nå en del av Hammerfest). Da hadde vi en oljekrise en stakket stund. Vi måtte ha dispans for å få bensin på tjenestebilene. Husker det var en «vekker». Ja, det kan da umulig være så mye olje og gass der nede under havet? Moder jord prøver jo å si fra noen ganger om hvilke smerter vi påfører henne. Lager jordskjelv (raseri), flom (gråter) og mange andre naturkatastrofer.

Vi må handle nå; Vi har bare en jord , så vi på plakatene for kort tid sia da ungdommen prøvde å vekke oss voksne.

Den politikeren som nå vil gå i bresjen for å stoppe forbruk av drivstoff på leketøy (vannscooter, snøscooter og diverse racerbiler). Den som ber om at dette må ta slutt er selvfølgelig øyeblikkelig dømt til døden. Slik er verden blitt.

Avslutter med ei historie fra en utmerket politiker fra Namsos, Guttorm Hansen, som for øvrig forgudet vår nasjonalpark, Børgefjell:

Under vegarbeid langs fjorden ut til Follafoss var det klart for sprenging da skytebasen så noen på fjorden i en liten robåt. Dem hadde begynt å fossro da dem hørte «fyr var det her». Da ropte skytebasen ut til dem; «bærre lægg inn åran for dokk er ferdig læll!»

Min morfar jobba på dette anlegget med spett, slegge, stubbryter og trillebåre. Og han sykla heim til Statland den korte helga han fikk innimellom. Det var ikke vei forbi Altevatnet så der måtte han slepe med seg sykkelen rundt vatnet. Det var andre tider det. Dem jobba for å bygge OPP landet.

Det er tragisk å se at vi som bor ute i «grisgrenda» skal bli overkjørt så til de grader av «overmakta». Vi kan visst bærre lægg inn åran for vi er ferdig læll?