Meninger













Jannike Reymert, vil gjerne få opplyst deg om at det var motstand også i Flatanger før konsesjonene kom på bordet. Under veis gikk en forhenværende ordfører ut i media og sa at det mest sannsynelig vis ikke ville bli vindkraftkonsesjoner i Flatanger kommune. Det som skjedde var at motstanderene tok dette for god fisk, og la ned rustningen. Beklageligvis. Så dette må vel vi også ta kritikk for, stol aldri for mye på noen, det kan slå brått og brutalt tilbake. Når det er sagt gikk konsesjonen i Sørmarksfjellet rett igjenom da den kom i 2014. Slik var det ikke med konsesjonen i Innvordfjellet. Den ble påklaget til OED. Ikke mange trodde at den ville gå igjennom. Men kanskje noen som tjener på å ødelegge natur var klar over at den ble en realitet i april 2018? Hva vet vel jeg. I dag vet vi alle mer om hva en konsesjon er, og hva den gjør med vår natur, nærmiljøet, naboskap, ja en hel kommune. Jeg personlig må si at jeg har fryktelig vanskelig for å se noen fordel med vindkraft. Tenker her på blant annet eierskap. Det handler om penger, og atter penger, for utbygger, investorer, komunen (?), produsenter, entrpenører osv. Når det kommer til det som ble gjort med anleggsmaskinene er ikke dette heldig, og ikke bra. Men når det er sagt vil jeg gjerne at hver og en gjør seg opp en mening og tanker hvorfor noen tyr til sivil ulydighet. Hvorfor velger unge folk og besteforeldre som aldri har gjort noe straffbart i hele sitt liv å bli aksjonister for å få stanset arbeidet? Her er jeg absolutt mottakelig for meninger angående dette. Det vi nå opplever er at Trønderenergi holder tilbake hubrorapporten for Sørmarkfjellet som er levert fra Nord Universitet.

Er det noen som har tanker om hvorfor de gjør dette? Kanskje de har noe å tjene på det? I Sørmarksfjellet er det mest sannsynlig to hekkende hubropar, hvilket er sjelden i samme fjellet. Men de spiller nok med åpne kort Trønderenergi, hele veien - eller?