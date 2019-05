Meninger





Jeg var til stede under en stor konsert i Namsos kirke i går, søndag. Terje Addes Requiem ble fremført av Namdal Vokalensemble med sin dirigent Tor Halvard Nilsen. Med seg på laget hadde de også skuespiller, regissør og musiker Magne Olav Årsand Brevik, en kunstner med lang fartstid nasjonalt og ute i verden. Han leste dikt mellom musikkstykker, og tok oss med på en reise i Olav Duuns ”Juvikfolket” og lot oss få møte Odin, da han 7 år ble bortsatt fordi hans mor hadde funnet seg en ny mann som ikke ville ha Odin med inn i forholdet. Alt sammen store og sterke opplevelser. Jeg kjente ord, musikk og framføring langt inne i brøstet og lenge etter at det hele var over. Kirka var ¾ fullsatt og publikum viste virkelig å sette pris på Terje og hans medkunstnere i kor og på scene.

Et Requiem er ikke noe dagligdags konsertopplevelse. Det er sannelig også sjelden at det urfremføres et klassisk orientert verk på dette nivået, bare det er unikt på våre breddegrader. Koret skriver i programmet at de er glad for å vær med å minnes Terje sin far, musikkpersonligheten Rolf Arnfinn Adde som gikk bort for en tid tilbake. I programmet får vi en veldig god innføring i hva et Requiem er. Opprinnelsen kommer fra den katolske kirke der vi finner følgende beskrivelse: ”Requiem aeternam dona eis, Domine”, som betyr ”Gi dem den evige hvile Herre”. (sitat fra programmet).

Jeg kunne ramse opp alle innslagene, men det blir for mye. Korister, solister, dirigent og Magne Olav Aarsand Brevik gjorde dette til en formidabels opplevelse. Terje Adde har skrevet ufattelig mye flott musikk og tekster som fremhever Namsos som kulturby. Nå takker han sin far og gir gaven til oss alle. Snart forlater han sin jobb som kulturarbeider i Namsos. Dette var sterkt på mange måter, og kvalitet på alle nivå. Namdal Vokalensemble er en sterk tadisjonsbærer som vi kan glede oss mye med i årene som kommer.