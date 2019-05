Har Namsos kommune ett hovedsamlingssted eller flere?

Meninger

Personlig mener jeg en kommune skal ha ett sted, som er kommunens hovedsamlingssted. Da er det med en viss forundring jeg opplevde at barnetoget endte på Festplassen, mens Folketoget endte opp på Bastionen. I NA var det før festdagen en avstemning, som klart viste, at folk ønsket Festplassen. Hvor representativ denne er skal jeg ikke ha noen sterke meninger om, men jeg tviler på at et skjult flertall mener Bastionen er kommunens naturlige samlingssted.

Som undersøkelsen i NA viste, tror jeg faktisk mange mener, at Namsos kommunes hovedsamlingssted skal være Festplassen, og at det er uheldig med en splittet profil. Festplassen er nylig rustet opp, blitt publikums- og barnevennlig, her er statue av kommunens store sønn, Åge Aleksandersen, Bønder i byen er begynt å bruke den til markedsplass, og når Bjarne Brøndbo tok initiativ til den store markeringen om forslaget til organisering av Nord universitet, ja, da var det Festplassen. Det var ikke Bastionen. Det eneste jeg savner er muligheten til å kjøpe en kaffe kopp, som jeg tar med på en av de flotte benkene, riktig høyde, på plassen, mens jeg leser aviser.

Namsos kommune har en flott festplass, som bør være det naturlige samlingspunkt for/ved de store anledninger. Dette bør vi, etter min mening, ikke kødde med. Det er fortsatt vakkert og trivelig å gå eller sykle langs Bastionen, men stedet for kommunens hovedsamlingssted er det ikke.