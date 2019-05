Saken om kompensasjon av folk i pelsdyrnæringen er så svak at den må sendes i retur

Meninger





Arbeiderpartiets stortingsgruppe har konkludert: Regjeringens forslag til kompensasjon for folk i pelsdyrnæringen er så svakt og så dårlig utredet at det er uforsvarlig for Stortinget å behandle den.

Stortingsgruppa slår fast at det riktige er at saken sendes tilbake. Regjeringen må deretter levere en sak som sikrer at Stortinget kan være trygge på at folk blir behandlet på en ordentlig måte og ikke personer ender med livslange problemer.

Saken om kompensasjon for folk i pelsdyrnæringen har blitt kritisert for å ha flere store svakheter. En av dem som har påpekt utfordringer er høysterettsadvokat Arne Fliflet.

I høringen i Stortingets næringskomite påpekte Fliflet at det er usikkert hva som vil skje dersom en beslutning blir tatt på bakgrunn av denne saken fra regjeringen, og det senere blir saker i retten. Dette handler blant annet om at grunnlovens bestemmelser om retten til arbeid og at skjønnsprosesslovens aktualitet burde vært bedre utredet i saken som har blitt lagt fram for Stortinget.

Arbeiderpartiet har siden landsmøtet i 2011 stått på styrt avvikling, og mener det er avgjørende at folk kompenseres på en anstendig måte.

Det minste vi må forlange av regjeringen er at det er gjort et ordentlig og ærlig arbeid med slike saker de sender til behandling i Stortinget. Det finnes ikke en person fra høyrepartiene som ville akseptert å bli behandlet på denne måten selv om det var deres egen eller familiens økonomi som skulle avgjøres for resten av livet på grunnlag av så svak sak fra regjeringen. Det er vårt felles ansvar som stortingsrepresentanter å sende denne saken tilbake.

Ettersom næringsforbud er ytterst sjeldent, og det kanskje ikke finnes noen ordentlig parallell i norsk historie til denne saken, er det en ekstra krevende sak for Stortinget å behandle.

Dersom høyrepartiene likevel tvinger igjennom behandling selv om store deler av Stortinget ser på det som uforsvarlig, vil Arbeiderpartiet jobbe for at det blir en reell individuell behandling for folk og at kompenseringen blir bedre.