Ulv, ulv, roper Senterpartiet

Meninger





Alle som kjenner historien om mannen som ropte ulv, ulv, vet at man bare kan rope et begrenset antall ganger før man gjennomskues. Senterpartiet fortsetter allikevel å rope – men det skjer faktisk ingen massiv sentralisering eller rasering av Norge, heller ikke i landbruket eller i samferdselssektoren.

Landbruksorganisasjonene ble nettopp enige med Staten om årets jordbruksoppgjør og samferdselsbevilgningene har økt kraftig. Det blir ikke lagt ned flere lokalsykehus eller fødetilbud enn under de rødgrønne. Tvert imot er det lagt en plan for å bevare de vi har.

Folk er fornøyde med fødetilbudet, kvaliteten på fødsels- og barselomsorgen har gått opp, og antallet jordmødre i kommunene er doblet. Dette vet Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, selv om hun gir inntrykk av det motsatte i sitt leserinnlegg i flere aviser den siste tiden.

Vi i Høyre lytter til bunadsgeriljaen. Sammenslåingen av fødestuer på Nord-Vestlandet som utløste aksjonen, ble nylig satt på vent. Vedums bunadssølv imponerer ikke. Da han skulle tilby sin løsning i sykehusstriden på Helgeland, kalte lokalavisa Helgelendingen det for «Vedum på ville veier», og viste til at alle berørte kommuner vil noe annet.

Uriktigheter og lettvinte argumenter er som oftest bare et utrykk for mangel på politikk.

Senterpartiet snakker om passkontorer, NAV-kontor og skattekontor. Aldri om kvalitet i skolen, kvalitet i eldreomsorgen eller effektivitet på rådhuset. Med Senterpartiets politikk vil vi få et forsvar som er gode på sandsekker og AG3, men dårlig mot hackere. Vi ville fått et politi som er gode på patruljering, men dårlig på å etterforske nettovergrep. De tilbyr rett og slett gale og lite fremtidsrettede løsninger.

Høyre vil endre hvordan mange ting fungerer fordi verden endrer seg. Derfor øker vi antallet politifolk per innbygger, og vi gir dem relevant opplæring. Vi flytter makt, oppgaver og arbeidsplasser ut av Oslo, fordi vi mener at beslutninger skal tas så nær befolkningen som mulig. Vi sørger også for flere digitale tjenester og mer makt til kommunene.

Høyres politikk har sørget for at det går godt i norsk næringsliv og i norske distrikter. Det skapes flere jobber og arbeidsledigheten er rekordlav. Senterpartiet vil utsette trygge, norske arbeidsplasser for det samme kaoset som har preget Storbritannia i to år nå, ved å melde Norge ut av våre viktigste handelsavtale, EØS. Det er ren gambling med norske arbeidsplasser, og noe Høyre på det sterkeste vil gå imot.

For Høyre handler distriktspolitikk om lønnsomme arbeidsplasser, om gode velferdstilbud og om samferdsel. Det er det som gir resultater, ikke skremselspropaganda og drømmen om gamle dager.