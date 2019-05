Er dette verdig eldreomsorg?

Meninger

Under denne tittelen leverte Inger Lise Adde, Mona Vikan og Kari Vikan et innspill i NA fredag 24. mai.

Som pårørende til sin 87 år gamle mor berettes om den negative/dårlige behandling deres mor hadde opplevd som pleietrengende i Namsos kommune.

Det refereres til kommunens årsberetning av 2018, som tilkjennegir ambisjonene for behandlingen for eldre pleietrengende innen kommunen.

I et intervju i samme avis (digitalt) av 25. mai med dagens kommunesjef for helse og velferd i Namsos kommune, Gørild Skogseth, beklager hun overfor de pårørende den historien i denne konkrete saken.

Jeg har stor forståelse for beklagelsen. Tidligere helsesjef og leder for samme instans etterlot seg en masse klager på tilstanden innen kommunenes helsetjeneste. Klager som strekker seg flere år tilbake.

Dette fikk vi som pårørende føle da vår mor ble plassert på Namsos Helsehus. Min mor ble innlagt på dobbeltrom på den såkalte korttidsavdelingen. På denne avdelingen kunne opphold strekke seg over flere måneder, til tross for benevnelsen.

Å plassere to eldre personer på samme rom med forskjellig diagnose er uhørt.

Det ble vedtatt at helsehuset skulle etablere pårørendegruppe som skulle ha et oppsyn med behandling etc. på huset. Som representant for Namsos Pensjonistforening ble jeg innvalgt i denne gruppen. Et av kravene fra Pensjonistforbundet var at alle eldre skulle ha egne rom. Dette tok jeg opp som sak for Namsos Helsehus.

Pensjonistforbundet kunne opplyse at kun tre prosent av pasientene i Norge bodde på dobbeltrom.

På fylkesårsmøtet i Nord-Trøndelag Pensjonistforening ble jeg lovet støtte for å fremme saken, noe jeg også fikk gjennom en artikkel i NA. Dette ble dårlig mottatt av ledelsen i helse og velferd i Namsos kommune. På et møte med kommunesjef for helse og velferd den gang, fikk vi en times tåketale fra lederen.

Jeg har senere undret meg over hvilken kompetanse vedkommende hadde som kunne besitte en slik stilling. Var det de politiske knytinger som var vesentlig?

Min mor var plassert på korttidsavdelingen på helsehuset. Min datter som er ansatt ved BUF-etaten som saksbehandler var på besøk. BUF-etaten er en del av den statlige sosialetaten i Norge.

Ved dette besøket ble vi vitne til en hendelse som var direkte uverdig for en eldre og aktet pasient fra Namsos. Sykepleieren behandlet denne person på en meget stygg måte. Min datter reagerte på denne behandling, og bestemte seg for å rapportere saken til fylkesledelsen. Jeg advarte mot dette, da det kunne skape vanskeligheter for min mor som var pasient på avdelingen. Vedkommende sykepleier fikk tydeligvis en advarsel.

Senere skulle vi feire min mors 90-års dag på helsehuset. Vi hadde fått tildelt et fellesrom for den enkle feiringa. Et tantebarn av min mor skulle også være med på feiringa, men hun gikk direkte opp til avdelingen med en blomsterbukett. Der opplevde hun at tidligere nevnte sykepleier sto og leste min mors sykejournal høyt til alle som ville lytte.

Hun informerte min søster om dette. Dette ble senere tatt kraftig opp med husets daglige leder. Han unnskyldte seg med at han hadde vært bortreist. Denne rapporten fikk tydeligvis konsekvenser for sykepleieren.

Etter dette flyttet mor tilbake til sin leilighet, og vi pårørende og hjemmehjelpen i Namsos tok over ansvaret. Dette fungerte helt til hun på grunn av dårlig helse fikk plass på Vestre havn pleie- og velferdssenter. En fantastisk institusjon med mange voksne- og faglig kompetente personer. Hun hadde en fin liten leilighet, og kunne ta imot besøk av sine kjære og pårørende.

Da det nærmet seg slutten på livet fikk hun være der til hun døde.

Med dette skrivet, vil også jeg stille meg bak de klager som er framkommet om den behandling de eldre kan risikere å få innen eldretjenesten i Namsos.

Min bror var en kort periode innlagt på samme korttidsavdeling på helsehuset i 2018. Da var samme sykepleier igjen på jobb på avdelingen. Han ble også plassert på dobbeltrom, men skrev seg ut og flyttet heim til eget hus.

Jeg håper inderlig at kommunens intensjoner når det gjelder behandlingen av kommunens eldre lykkes, og at «nye Namsos» fremstilles på en positiv måte for sine innbyggere.