Hetsen mot politikere

Meninger

Det har blitt tøffere å være politiker. Netthets, trusler og ren sjikane har dessverre blitt mer utbredt. Klepp-ordfører Ane Marit Braut Nese (H) og hennes familie har følt det direkte på kroppen. I hennes tilfelle har det «kostet» å være for bompenger. En undersøkelse som Ipsos har utført for kommunenes interesseorganisasjon, KS, forteller oss at 43 prosent av lokalpolitikerne har opplevd hatefulle ytringer og trusler. Halvparten har vurdert å gi seg i politikken, og 15 prosent har sluttet av den grunn.

Men også toppolitikere er utsatt. Statsminister Erna Solberg (H) innrømmer at hun har opplevd mye hets, både på nettet og i form av brev. Hun frykter at netthets vil føre til selvsensur, spesielt blant unge politikere. Tirsdag holdt statsministeren tale ved åpningen av aksjonen «Rusken på nett». Formålet er å rydde opp i alt søppelet som kommer i kommentarfeltene på internett.

I den forbindelse ble det lagt fram en undersøkelse som viser at hver tiende nordmann har blitt utsatt for netthets, og blant de unge dreier det seg om hver fjerde. Videre kommer det fram at 40 prosent av politikerne svarer at de ikke ytrer seg i enkeltsaker i frykt for hat på nettet.

Tidligere fylkestingspolitiker Hilde Tyldum Stordahl påpeker i en kronikk i NA, «at hvis vi vil ha endringer og synes dagens avgjørelser er dårlige, så må vi droppe å sitte ved tastaturet og kjefte, men heller prøve å påvirke der avgjørelsene faktisk tas». Hun har helt rett hennes ord bør være til ettertanke for mange.

Tidligere var den offentlige samtalen i stor grad forbeholdt redaktørstyrte medier. Gjennom internett fikk vi en ytterligere demokratisering av samfunnet. Sosiale medier har tatt over mye av samfunnsdebatten, på godt og vondt. Vi ønsker oss ikke tilbake til «gamle dager», men vi synes at samfunnet har tapt noe på vegen.

Det er alvorlig for demokratiet at mange politikere og andre samfunnsaktører ikke lenger tør si det de mener. Foran lokalvalget står vi beklageligvis overfor en situasjon der mange har trukket seg på grunn av hets. Vi risikerer å miste de beste og mest fargerike politikerne. Det er spesielt bekymringsfullt at de unge er mest utsatt for hatefulle ytringer. Det er på tide å mane til folkeskikk blant folk flest.