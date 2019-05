Namsos – et godt sted å leve for alle

Meninger

Takk til søstrene Vikan som har delt sin mors historie med oss alle, takk til dem som har henvendt seg direkte til oss og fortalt sine tilsvarende rystende historier.

Kjempet for at mora skulle få en verdig slutt på livet – ble ikke hørt – Mamma ropte på hjelp i tre måneder De er forferdet, sinte, frustrerte og oppgitte. Søstrene Inger Lise, Mona og Kari mistet sin mor i april – etter det de beskriver som omsorgssvikt av Namsos kommune.

For oss står det klart at dette ikke er enkelt tilfeller, men svikt i et system, svikt i en eller flere institusjoner for eldre i Namsos. Som kommunestyrepolitikere er vi rystet fordi vi ikke har blitt informert om situasjonen. Vi er ansvarlig for driften av Namsos kommune og slik skal det absolutt ikke være!

Vi vil kreve at det handles øyeblikkelig, utover det at det skal undersøkes, utredes nærmere, vente på kommunesammenslåing. Det har kommet til et punkt hvor det kreves konkret handling. Vi vil be om at rådmannen straks tar grep og at bemanningen ved institusjonen sikres både kvalitativt og kvantitativt.

Det er tydelig for oss at det er mangel på sykehjemsplasser i Namsos kommune, altfor syke eldre blir tilbudt hjemmesykepleie eller plass på bo- og velferdssenter når de skulle vært på sykehjem. Det som er helt sikkert er at vi blir eldre og eldre i Norge, mange klarer seg bra i sitt eget hjem i lang tid. Hjemmebasert omsorg er noe både eldre ønsker og kommunen satser på. Med høyere alder følger også et mer komplekst og sammensatt sykdomsbilde, og jo eldre vi blir jo mindre skal til før den berømte dråpen får begeret til å flyte over.

Da er det sykehjem det er behov fordi man er syk og ikke «bare» gammel. Fordi det ofte tar altfor for lang tid å få plass på et sykehjem blir eldre syke fort kasteballer mellom hjem/bo- og velferdssenter og sykehuset, dette er ikke en verdig eldreomsorg.

Vi vil derfor fremme en interpellasjon i Formannskapet i første omgang:

Namsos formannskap ber rådmannen øyeblikkelig sette inn tiltak på Østre Bo- og velferdssenter slik at det sikres nok kvalifisert kapasitet i de enkelte avdelingene.

Rådmannen bes innen kort tid framlegge en samlet tilstandsrapport over alle bo- og velferdssentrene samt Namsos Helsehus når det gjelder antall pasientklager/brukerklager, en ressurs- og bemanningsoversikt, vikarbruk og sykefravær ved de enkelte avdelingene.

Rådmannen bes også framlegg hvilke tiltak som på kort sikt kan gi flere sykehjemsplasser i Namsos, det bør blant annet vurderes i den sammenheng å midlertidig gjøre om avdelinger i bo – og velferdssentrene til sykehjemsplasser, samt innleie av sykehjemsplasser i andre kommuner som måtte ha kapasitet.

Rådmannen bes framlegge hvilke tiltak som kan gjøres på lengre sikt for å sikre nok sykehjemsplasser i Namsos

Det innføres en seks ukers ventelistegaranti for å få sykehjemsplass/ plass på bo- og velferdssentrene for alle som har fått et vedtak i Namsos kommune. Brudd på ventelistegarantien rapporteres.