Nei – dette er ikke verdig eldreomsorg

Først vil vi takke for at dere står fram og deler deres historie. Dette er en trist historie som slett ikke vitner om verdig eldreomsorg. Dere gir ansikt til både uverdig og uforsvarlig helsehjelp, og gir både politikere og administrasjonen et virkelig eksempel på at tjenester vi leverer har et stort forbedringspotensial.

Kjempet for at mora skulle få en verdig slutt på livet – ble ikke hørt – Mamma ropte på hjelp i tre måneder De er forferdet, sinte, frustrerte og oppgitte. Søstrene Inger Lise, Mona og Kari mistet sin mor i april – etter det de beskriver som omsorgssvikt av Namsos kommune.

Som politikere er vi kjent med at helse- og omsorgssektoren har store utfordringer. Vi blir framlagt tall som viser at pasienter har kort liggetid på sykehuset, at det mangler langtidsplasser på institusjon og at brukere av hjemmesykepleien har økende og stadig mer komplekse behov. SV har ofte gitt uttrykk for bekymring over utviklingen og etterspurt vurderinger av forsvarlighet av tilbud som gis på et lavere nivå enn behovene tilsier.

Samtidig ser vi at sykefraværet i sektoren er svært høyt og at det er vanskelig å rekruttere til ledige stillinger. Det er ikke vanskelig å se at vi er inne i en ond sirkel, der utfordringer i en del av tjenesten henger sammen med og forverrer situasjonen i de andre delene.

SV har gjennom spørsmål, interpellasjoner og konkrete forslag til tiltak forsøkt å påvirke både kvalitet og kapasitet i sektoren. Eksempler er økt grunnbemanning, hele stillinger, lønn tilsvarende sykehusansatte og flere langtidsplasser. Vi har også bedt om utarbeidelse av en langsiktig strategi for sektoren.

Ved framlegginger av årsbudsjetter har SV også foreslått at kommunale overskudd bør benyttes i sektoren i dag framfor å sette pengene i fond som en framtidig beredskap. Samtidig handler dette også om de kravene samhandlingsreformen setter til kommunen og om det mindre og strammere økonomiske handlingsrommet regjeringen gir i kommunene i statsbudsjettet.

Mye av helse- og eldreomsorgen handler om penger og prioriteringer både nasjonalt og lokalt, men ikke alt. Det handler også om faglighet og styringslinjer som kan fange opp når praksis svikter og bør utvikles. Og det handler i høyeste grad om den etikk og de verdiene som skal ligge til grunn for tjenestene kommunen leverer.

Politiske diskusjoner benytter ofte argumentasjon basert på tall, selv om det er det tallene representerer – menneskene bak, som er det vesentlige.

I denne sammenhengen har dere gitt et konkret og neppe enestående eksempel, som bør bidra til læring og styrket innsats for en bedre eldreomsorg. SV takker for deres ærlighet og vil ta dette videre.