Vi mener sterkt – men gidder ikke politikk

Meninger

Når gravemaskinene inntar turterrenget ditt for å lage vindmøllepark, er det politikk. Når fødestua di legges ned, er det politikk. Når veien du kjører på er for dårlig, bompengeringene er for mange og skolen din blir lagt ned, er det politikk.

Det som skjer og som påvirker deg direkte i hverdagen, er resultat av de politiske partienes langsiktige målsetninger og idealer. Når det foreslås sentralisering av Nord universitet, kommer ikke det fullstendig som lyn fra klar himmel. Noen har gitt føringer, noen har delegert myndighet og noen har gitt en budsjettramme.

Samfunnet vårt skjer ikke som et evig kaos av tilfeldigheter, det skjer som følge av et demokrati som fungerer.

Det er et stort engasjement rundt mange viktige saker for tida. Det diskuteres så tastaturene går varme på nettet. Og bra er det. Et demokrati skal ha ulike meninger og gode diskusjoner.

Men vi har ikke tid til å drive politikk. For min del funderte jeg meg fram til at formen min kanskje ikke er helt god nok, og tida ikke strekker til for å stå på liste foran høstens kommunevalg. Jeg husker jo hvor mye tid det tar å være aktiv politiker.

Det er en annen grunn til at mange betakker seg for å ta på seg politiske verv. Politikere får nemlig gjerne så hatten passer. En ting er for meningene sine, det er greit. Sånn skal det være. Men når Erna og Jonas får passet sitt påskrevet for utseende og personlighet og det som verre er, skal varselsirene skingre.

De gidder faktisk, i motsetning til de fleste av oss andre. De bruker livet sitt på å skape det samfunnet de mener er best. De som står på liste i din kommune gjør det til og med gratis. Mot en kaffekopp og tørre lefser bruker de frikveldene sine på politikk i din kommune. Og takka kan mange ganger være øredøvende stillhet. Eller enda verre kjefting og skjellsord. Vi er mange som har opplevd lange tirader over telefon, eller ubehagelige meldinger.

Jeg kan forsikre om at det ikke frister til å fortsette i politikken.

Så til alle oss som for tida ikke står på liste foran valget: Se på det med andre briller om fire år. Hvis vi vil at vår mening skal høres neste gang det skal gjøres vedtak om hvordan de store fellesarealene våre både i skogen, fjellet og langs sjøen skal brukes, kan vi sitte med stemmerett om vi stiller til valg. Hvis vi vil ha endringer og synes dagens avgjørelser er dårlige, så må vi droppe å sitte ved tastaturet og kjefte, men heller prøve å påvirke der avgjørelsene faktisk tas.

Selv om det koster en del av vår dyrebare fritid. Selv om du står ved talerstolen og alltid er i mindretall. Noen ganger, når tida får jobbe, får du flertall til slutt – og da er det verdt det.

Vi får samtidig håpe at de som ikke stiller, dropper kjeftinga både på nett og telefon. Det har de som gidder å stille ikke fortjent. Jeg regner med det er flere enn meg som er ganske lei av å lese kommentarer der voksne folk tillater seg å kalle andre idioter, duster, udugelige osv.

Hadde det skjedd i skolegården, hadde de samme folkene ganske sikkert ropt opp om mobbing. Så: Slutt med sånne karakteristikker. Hold deg til saken.

Hvis vi ved neste mulighet tar vår tørn og melder oss til tjeneste for demokratiet, kan vi kanskje føle det litt annerledes. Når Nord universitet igjen prøver å legge ned i Namsos, når sykehuset igjen trues av dårlig økonomi eller når veiene er for dårlige, da kan vi ta et lite regnskap med oss selv og kanskje sjekke ut at vi i alle fall prøvde å gjøre en forskjell. Og at alle de frikveldene vi satt i politiske møter, var verdt strevet. Og hvis du ikke gadd å engasjere deg eller lese dokumentene som alltid ligger til høring, slik at du ikke så at toget gikk, da kan du rope og skrike om omgjøring.

Men ofte er det dessverre for seint da – når toget faktisk har gått.