Hvem bedriver «Fake News»?

Meninger

Dersom fagsjefen for Helse Midt, Henrik A. Sandbu er usikker på responstiden for pasienter på Leka kan han få tallene fra oss.

Nå om dagen skriver Trønder-Avisa om en akademisk floke mellom byråkratene i Helse Midt-Norge og Helsedirektoratet. Essensen ser ut til å være at helseforetakets byråkrater mener at Helsedirektoratets datagrunnlag for å beregne responstid for ambulanser er feil.

Ifølge Trønder-Avisa mener byråkratene i ambulansetjenesten i Midt-Norge at Helsedirektoratet bedriver «fake news». Derfor er byråkratene i helseforetakets i ferd med å lage sitt eget datagrunnlag som skal beregne responstiden for ambulanser.Og da bør vi fra småkommunene være våkne.

Vi som bor på Leka fikk for noen måneder siden vite via media at byråkratene i helseforetaket utreder å samordne ambulansen i Leka og i Bindal til Kjelleide, som ligger ved riksvei 17. Den gang redegjorde Leka Arbeiderparti i en kronikk om hvordan dette vil ramme pasienter på Leka med akutte behov.

Leka Ap slo fast at dersom alarmen går vil det ta tyve minutter for ambulansen å nå fram til ferjeleiet i Gutvik fra Kjelleide. Og dersom pasientene har flaks ligger ferja i Gutvik og venter.

Turen over til sagaøya vil ta ytterligere 20 minutter. Deretter vil det ta rundt ti minutter dersom pasienten bor midt på sagaøya. Altså en responstid totalt på minst 50 minutter fram til pasient, dersom alt klaffer. Blant annet at ferja ikke ligger på ferjeleie på Leka når alarmen går.

Til orientering kan det opplyses at med ambulansen plassert på Leka, som i dag, når ambulansen pasient innen ti minutter. Altså en forskjell på minst 40 minutter i forhold til om ambulansen samordnes til Kjelleide. Det må være åpenbart at dette kan bety forskjell på liv og død.

Også fra andre mindre kommuner kom det inn meldinger som i essens viser at en samordning av ambulansetjenesten vil føre til at responstiden vil bryte med prinsippet om lik rett til helsetjenester, uavhengig hvor du bor.

Vi frykter at diskusjonen om tallgrunnlaget for responstiden er tallmagi mellom byråkrater. Vi frykter det handler om å gjøre responstiden spiselig. Videre tror vi de ansvarlige i Helse Midt-Norge har forstått at de aldri vil få gjennomslag for samordningene med dagens responstider som grunnlag.

Derfor må responstiden beregnes på en ny måte som gjør responstiden mer spiselig. Etter vårt syn er det vel dette som er «Fake News».

