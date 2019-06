Meninger

For mens de fleste synes sommerfesten er en hyggelig og morsom happening, er det for andre en krevende opplevelse. Hele 12 prosent av norske arbeidstakere sier de ikke går på sosiale arrangementer med jobben på grunn av for mye alkohol - og at de føler seg sosialt ekskludert, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) Like mange opplever drikkepress i jobbsammenheng.

Å droppe sommerfesten eller andre arrangementer på grunn av kolleger eller lederes alkoholbruk er neppe ønsket resultat, hverken for festkomiteen eller ledere.

Når kollegaens oppførsel blir ubehagelig eller situasjonen blir klein, skyldes det ofte at det drikkes for mye alkohol. Fulle kolleger med hodet under armen og armen i bind, er sjelden gøy og en sommerfest skal være hyggelig for alle, også for dem som av ulike årsaker ikke drikker.

Vi vet at det er stor aksept for et moderat forbruk. Det er en kjensgjerning at alkohol får oss til å slappe av og det er også er mye hygge forbundet med alkohol. I FHI undersøkelsen er det bare 17 prosent som mener at man må droppe alkohol helt og holdent i jobbsammenheng av hensyn til de som ikke drikker. Det er når det blir beruselse og større mengder, det blir problematisk. Vårt budskap er ikke at vi skal slutte å drikke alkohol på sommerfesten, men at man må ha en bevissthet på hvor grensen går.

Ledere har et ekstra ansvar - også på fest – og når noen trår over grensa. Som god rollemodell for sine ansatte, som den som handler og følger opp og ikke minst som den som ivaretar arbeidsplassen omdømme, sikkerhet og arbeidsmiljø. Det gjelder i alle sammenhenger der det brukes alkohol knyttet opp mot jobb – også i de såkalte gråsonene.

Så hvordan balansere ønsket om høy stemning og hyggelig fest med ønske om å unngå at det går skeis? En fest uten ubehagelige episoder, at noen driter seg ut eller ikke kommer på jobb på grunn av bakrus dagen etter?

Det enkleste er ofte det beste; snakk om det i forkant. Rapporten fra FHI viser en tydelig forventning blant norske arbeidstakere om at arbeidsplassen skal ha retningslinjer om alkoholbruk. Rundt 50 prosent av norske arbeidstakere mener det er problematisk at kollegaer drikker seg tydelig beruset på sosiale arrangement i jobbsammenheng. Andelene som syntes slik ineffektivitet var problematisk varierte mellom 40 og 75 prosent. Holdningene til heldagsfravær var generelt restriktive og varierte i liten grad mellom bransjer.

Det er flott for arbeidsplassen er også en av de beste arenaene som finnes for å skape endring når det gjelder rus og avhengighetsproblematikk. I tillegg er det samfunnsøkonomisk smart å ha klare kjøreregler for både hvordan arbeidsplassen kan forebygge og hvordan den kan håndtere. En rapport utført av Samfunnsøkonomisk Analyse for Akan kompetansesenter, viser at fravær dagen derpå og ineffektivitet koster arbeidslivet over en milliard kroner årlig.

Med åpenhet og avklaring av forventninger burde sommerfesten bli en hyggelig sammenkomst for samtlige. De aller fleste av oss drikker, så det skader neppe å snakke litt om hvordan vi skal drikke sammen også? Det vil spare samfunnet for store summer årlig.

Tre enkle tips før sommefesten:



Snakk sammen på forhånd – og sørg for å ha en policy på alkoholbruk som er kjent blant alle ansatte

Vær kreativ med serveringen – tilby fristende, reelle alternativer til alkohol

Det er lov å tråkke feil og å dumme seg ut – men da er det også lov å snakke om det etterpå.