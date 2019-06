Det er ingen skam å snu – vi trenger sykehjem!

Meninger





Norsk Sykepleierforbund Nord Trøndelag ønsker å komme med noen betraktninger i forhold til diskusjonen siste uke i Trønderavisa. Dagbladet har for tiden en dokumentarserie «Alle skal hjem», hvor undersøkelse viser at 20 % av de som kommer på helsehus for opptrening og behandling, søker om fast plass på sykehjem.

Det er et politisk mål at alle skal bo hjemme, men er det slik det bør være at alle skal det uansett helsetilstand? Flere kommuner har i de siste årene lagt om eldreomsorgen sin, ved å bygge flere omsorgsboliger og andre boformer på bekostning av sykehjemsplasser. Det har vært en politisk villet omlegging, bl.a. med bakgrunn i at vi i fremtiden blir langt flere eldre, og færre yrkesaktive i forhold til antall eldre. Det har vært et «mantra» at alle vil bo i egen bolig hele livet, og en tro på ingen vil bo på sykehjem,.

Det vi vet, er at vi i fremtiden blir flere eldre, og vi lever lenger med flere sykdommer. Folkehelsen blir bedre og den medisinske utviklingen medfører at flere blir eldre. En økning i antall eldre med kroniske og sammensatte sykdommer noe som gjør at sykdomsforløpene for eldre ofte blir mer komplekse og sammensatte. «Sykdommer som kreft, hjerneslag, hjertesvikt, høyt blodtrykk, lårhalsbrudd og hofteleddsartrose vil øke med 70% for menn og 40% for kvinner frem mot 2030 – bare på grunn av endret alderssammensetning i befolkningen. For mange vil derfor de siste årene være preget av behov for omfattende helse- og omsorgstjenester» - uttaler Jostein Holmen i T-A 19. januar 2016. I 2019 har vi fortsatt samme diskusjon. Samtidig ser man en vekst i behov for helse- og omsorgstjenester, også blant de under 67 år. Er det da riktig vei å gå og legge ned sykehjemsplassene, når en vet at det i fremtiden vil bli flere eldre med store sammensatte behov for helsetjenester?

I tillegg til forventet eldrebølge, har vi hatt, og har, en samhandlingsreform som har ført til vekst av avansert behandling i kommunehelsetjenesten som følge av kommunens ansvar og betalingsplikt for ferdigbehandlede pasienter i spesialisthelsetjenesten. Som følge av disse endringene, foregår nå en stadig større del av pasientforløpene i kommunene med de kostnadene dette medfører. Sykehusene har store krav om aktivitetsøkning, og skriver ut pasientene stadig raskere. Kommunene må ta ansvar for flere alvorlig syke pasienter. Antall mottakere av korttidsopphold har økt kraftig, mer avansert behandling skjer i kommunen og flere mottar sykepleie i hjemmet.

Sykehjem eller omsorgsboliger? Etter hvert er det blitt vanskelig å se forskjell på nye sykehjem med små avdelinger, tun med omsorgsboliger og andre boformer. Ofte er skillet mellom boformene finansierings- og brukerbetalingsordningene, som er ulik alt ettersom brukeren (pasienten) får tjenester i eget hjem (herunder tjenester i omsorgsbolig med og uten heldøgns bemanning) eller tjenester i institusjon, og kravet til bemanning. I et sykehjem er det krav om at det skal være organisert legetjeneste, fysioterapitjeneste og sykepleietjeneste. Det skal være sykepleier tilgjengelig 24 timer i døgnet. I en omsorgsbolig er det ingen krav til kvalifikasjoner, eller hvilken tjeneste som skal være tilgjengelig. Her er all hjelp individuell og basert på vedtak. I en omsorgsbolig, bor du i eget hjem, og kan derfor ikke blir utsatt for tvang som låst dører, gitt helsehjelp som du ikke ønsker.

Ifølge regelverket skal man innlegges på en institusjon dersom man må bruke tvang for å kunne yte nødvendig helsehjelp. Som Bucholdt påpeker i T-A 23.5.2019, så kan det se ut som at omsorgsboliger blir behandlet som institusjon. Reberg viser (T-A 23.5.201) irritasjon over at Fylkesmannen ikke har samme tilnærming til omsorgsboliger som staten. Reberg har rett i at dette er en sentral villet politisk handling. Fylkesmannen jobber ut ifra Helse og omsorgsloven, Pasient og brukerrettighetsloven og Internkontrollforskriften.

Stjørdal kommune har fått flengende kritikk av Fylkesmannen for bruk av tvang i egen bolig, og har redefinert flere omsorgsboliger med heldøgns pleie til sykehjem. Levanger kommune har fått flengende kritikk av Fylkesmannen både ved Breidablikktunet og Stokkbakken omsorgssenter i Åsen. Johan Prestvik skriver i en kommentar i T-A 22. mai 2019 «Det er ingen skam å snu». Nei, det er ingen skam å snu. Vi trenger Helsehus og ulike former for omsorgsboliger. Det er stort behov for avansert hjemmesykepleie for de som evner å ta i mot den helsehjelp de har bruk for i sitt eget hjem, og føler seg trygge der. Men vi trenger også sykehjem for den gruppen som ikke evner å bo hjemme lenger. Et sykehjem som har den bemanning som tar høyde for at de eldre som er der, ofte har svært dårlig helse, og skal ha dette som sitt hjem den siste tiden.

Norsk Sykepleierforbund har både nasjonalt og lokalt vært opptatt av nok ansatte med god kompetanse til å yte god og omsorgsfull behandling og pleie. Vi trenger flere helsefagarbeidere, sykepleiere og spesialsykepleiere med kompetanse i geriatri og demens. Vi trenger flere leger med spesialitet i geriatri





Hvordan en kommune velger å innrette sin eldreomsorg er mye politikk og noe fag. Norsk Sykepleierforbund er opptatt av eldreomsorg og derfor oppfordrer vi dere til å sette eldreomsorgen på dagsorden når det velges nye politikere. La det gjerne være et gjennomgående tema under enhver valgkamp. Det er dere som innbyggere i en kommune som velger hvilke politikere vi skal ha.