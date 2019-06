Det kyllingnæringen ikke vil at folk skal se

Meninger

Miljøpartiet De Grønne vil reformere kyllingindustrien. Det er det absolutt behov for.



Animalia viser til store dyrevelferdsproblem i kyllingnæringen. I en rapport fra 2017 fremkommer det at 20-25 prosent av kyllingene har beinproblem. En studie fra 2015 viste at en halv million kyllinger ankom slakteriet med vingebrudd, trolig påført under plukking.

Kyllingene førtidobler vekta si fra daggamle og til de slaktes rundt 32 dager gamle. Da står de trangt og strøet kan være fuktig og ammoniakkholdig. I 2012 hadde 8,5 prosent av alle flokkene sviskader under føttene.



Brudd på regelverket er et annet problem. Mattilsynets tilsyn med kyllingbransjen i 2011 avdekket regelverksbrudd i 132 av 152 besetninger, valgt ut etter en risikovurdering. 102 av besetningene hadde alvorlige avvik. Det ble avdekket brudd på regelverket ved 4 av 5 slakteri.

Gjennom innslag i Dagbladet og på TV2 har næringen prøvd å reinvaske sitt rykte. Men det gir ikke et riktig bilde når det vises frem 3 og 10 dager gamle kyllinger som ennå ikke har rukket å utvikle beinlidelser og sykdommer knyttet til den raske veksten. Det er imidlertid også et trist syn med tusenvis av unge kyllinger som tumler pipende rundt i en overfylt hall. Veterinær Bergljot Børresen beskriver den uavbrutte pipingen hos kyllingene som et kallerop etter mor. Kyllinger som er hos mora er stille, bortsett fra når de mister henne av syne.

Reklamen for kjøtt, egg og melk er bevisst villedende. Næringen ønsker ikke at folk skal se griser i betongbinger, kyr på bås, høner i bur og halte kyllinger – og velger i stedet å vise et pyntet bilde. Men når næringen prøver å kamuflere virkeligheten viser det at den har noe å skjule. Det gjør det bare enda viktigere å få frem sannheten.