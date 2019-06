Meninger

Det er bare å gratulere. Synes Sommer i Namdalen 2019 ble et mesterverk av et reklameprodukt. På en flott måte blir vi fortalt og vist Kongeriket Namdal. Dette må være en gavepakke for Region Namdal når de skal markedsføre seg.

Viser til min idè om å gjøre gamle brannstasjonstomta til bl.a. et turistinformasjonsområde. Der må det vises kortfilmer om de forskjellige tilbud. Ta i bruk Trekanten. (De som er der nå, må tilbys andre lokaler). Eller sette opp et nytt bygg mot Carl Gulbrandssons gate, ev. Sverres gate.