Her er innlegget til Thelma Lovise

Meninger

Kjære fotballnorge!

I dag e dagen der fotball-VM for det norske kvinnelandslaget starter.

De har kvalifisert seg til VM etter det store nederlag i 2017 etter det har Ada takket nei til landslaget som riktignok de fleste har fått med seg, og det eneste flertallet bryr seg om.

Men også etter den tid har Martin Sjøgren skapt et sammenspleiset landslag med spillere som ØNSKER å være der, la oss fra og med idag ha fokus på de og la NFF prøve å løse saken om Ada.

Også etter det har Fotballandslaget kvalifisert seg til VM! De spilte en enorm kvalikkamp der de vant 2-1 mot Nederland som vant EM i 2017. INGEN hadde trua på de, men de viste råskap og vilje, de hadde trua på seg selv. Nå må vi tilskuere begynne å bry oss om spillerne og ikke alt det utomsportslige. #NOKERNOK.

Jeg er lei av sammenligninger mellom kvinner og menn. Har Marit Bjørgen gjort det mindre bra enn Petter Northug, Nei! Og dette er ikke noe som blir sammenlignet. Men i fotballen blir kjønnene nevnt hver J...... gang og er det noe man skal si er det ofte man hører det er bare damer. Men nei vi er i 2019 la oss bli for gode til slike utspill. De fleste som sier dette har null kunnskap. Start med og se noen kamper på toppnivå, før du kommenterer.

Vi må slutte og snakke om hvor store forskjeller det er mellom kvinna og menn.

De har helt ulike forutsetninger,

«Forskere ved instituttet ved nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU i Trondheim har sett på hvilke fysiske forhold som møter kvinnelige fotballspillere og hvilke krav man måtte satt til mannlige fotballspillere om de skulle møtt tilsvarende».

https://www.nrk.no/vi…/kvinner-vs.-menn-i-fotball-1.14481768

Dette er med på og snu ting på hodet, og kanskje en øyenvekker for mange.

Og en annen viktig faktor som skiller toppfotballen i Norge er hverdagen til spillerne. Lag i toppserien er glade for at det endelig er innført en profflag i uka der de ikke er nødt og springe til trening fra jobb/skole der de er nødt og kaste innpå noe mat. Dette er mulig takket være OBOS og andre sponsorer som verdsetter toppserien for det den er!



Norge er et hav etter når det gjelder publikumsinteresse på kamper. Stadig leser jeg om nye publikumsrekorder på kvinnelige kamper. Interessen ute i Europa øker betraktelig mens i Norge er snittet 254 per kamp.

Kjære Norge la oss våkne nå!