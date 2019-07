Takhøyden må være stor i norsk revy

Meninger

Siden finaleforestillingen i NM i revy på Norsk Revyfestival sist lørdag har flere revynummer om Trine Skei Grande blitt debattert, blant annet Asylrevyens nummer «Nyttårstalen», som var det eneste nummeret med denne tematikken som gikk videre til NM-finalen.

Først og fremst, Kent Are Amundsen skriver i innlegget sitt «Hvem har ansvaret for revylagets «overtramp» i NM?» at Asylrevyen står alene i stormen nummeret har skapt. Dette vil vi blankt avvise. Vi har støttet Asylrevyen både i trønderske medier og hos NRK Nordland, og har selv vært i kontakt med revygruppa for å vise at vi står bak dem.

Deretter kan vi gå inn i sakens kjerne. Teaterviter Roar Tromsdal mener vi i Norsk Revyfestival burde holdt oss for god til å ta ut dette nummeret til NM i revy, og Amundsen spør om ikke alarmklokkene burde ha ringt allerede da Asylrevyens søknad om å få bli med i mesterskapet lå på bordet.

Uttaksjuryen i NM i revy består av syv fagpersoner og fagjuryen som sendte dem til finalen består av tre personer. Til sammen har ti personer vurdert dette nummeret som godt nok til å være med i konkurransen.

Valget av språkbruk og hvordan parodiene utføres tar vi ikke stilling. Det er en helhetlig vurdering som ligger til grunn når både uttaksjuryen og fagjuryen tar sin avgjørelse. Revyens oppgave er å å sparke oppover og «Nyttårstalen» er en politisk kommentar som var helt på sin plass etter en lengre periode hvor politikeres privatliv har overskygget det politiske arbeidet. Det har også begge juryene anerkjent.

Om vi burde tatt statsminister Erna Solbergs velbrukte strategi og sagt at vi ikke ville formulert oss på den måten, er i bunn og grunn uinteressant. Vi går ikke inn og sensurerer språket eller pynter på parodier. Den politiske satiren overgår språkbruken.

Tromsdal hevder revyen mangler etiske retningslinjer – og godt er det. Det kan være vondt for den det treffer, men humor og satire kan ikke og bør ikke kontrolleres. Dens eneste oppgave er å sparke oppover. Utover det står det i retningslinjene for påmelding til NM i revy at innholdet i revynumrene ikke skal formidle rasistiske holdninger eller holdninger som nedvurderer etniske minoriteter

Noen hevder at revynumre om Skei Grande i åkeren er å ta kvinnen og ikke ballen, men politikere er selv ansvarlige for at privatlivet deres overskygger politikken. Revyen er folkets talerstol og saken om åkeren er dessverre såpass sensasjonell at den har funnet veien til mange revyscener. Vi kan ikke gå inn å pynte på denne virkeligheten.

Det å blande politikk og privatliv er det politikerne selv som har gjort. Revyens oppgave er å speile sin samtid, og dagens politikere må tåle å se seg selv i speilet.