Godt og sikkert vann i springen, en selvfølge?

Meninger

Alle er vi avhengig av rent vann, det er noe av det viktigste vi har, men ikke trenger vi bare rent vann. Vi trenger nok vann også.

Slik situasjonen er nå så står vi i Nærøysund kommune i fare for å få både for lite og for dårlig vann. Med de utbyggingene næringslivet har startet på og med den befolkningsveksten vi forventer, så har dagens vannverk for liten kapasitet til å møte fremtiden. I tillegg vet vi at anlegget er svært sårbart for ytre påvirkninger som brann, lynnedslag og lignende hendelser, det er også lite beskyttelse mot parasitter og bakterier. Som de fleste vet har det i senere år vært flere hendelser der vann har blitt forurenset, senest på Askøy der mange ble syke tidligere i år.

Vi i Nærøysund FrP mener at nå må farten skrues opp og ting må skje.

Det må vedtas en endelig plan for hvordan vannforsyningen i Nærøysund skal være i fremtiden. På den måten kan man få fart i planleggingen og starte opp med arbeidet.

Vi mener at de planene som allerede er forslått med å bruke Salsvannet som hovedkilde og Rokkvannet som reserve er en god plan, det samme med en ekstra ledning over nærøysundet. Med bare en ledning over sundet slik som i dag så er Vikna siden alt for sårbare om noe skulle skje.

Skal vi fortsatt ha ett offensivt og ekspanderende næringsliv så er god tilgang på vann en nødvendighet. Det samme er det for bo og bli lysten.

Jeg vil tro at rasjonering på vann, med forbud mot vanning av plen og vasking av bil vill legge en demper på lysten til å bo her.

Det samme vil forurenset vann som må kokes gjøre.

Derfor mener vi i Nærøysund FrP at trygg og stabil vannforsyning er blant de viktigste sakene å få i orden straks.