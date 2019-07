Ingen bør føle skam

Meninger

Vi bor i et langstrakt land med mye flott natur. Turist i eget land er derfor noe flere nordmenn bør tenke på. Flyskam bør imidlertid ingen familier og enkeltpersoner føle på om de velger å legge en ferieuke til Syden.

Flytrafikken står for 1,25 prosent av utslippene våre. Selvsagt må flere også her tenke igjennom om flyreisen er nødvendig. Men ved å gjøre flyreiser til noe skambelagt, slik noen partier tar til orde for, risikerer vi at det vil virke mot sin hensikt. Føler folk på avmakt og irritasjon over å bli pålagt skam, kan det gjøre terskelen for å ville bidra til klimakutt enda høyere. Det kan være gode grunner til at fly er det eneste aktuelle fremkomstmiddelet i noen tilfeller. For oss i distriktene er heller ikke alternativene så mange og de færreste, uavhengig av bosted i Norge, vil synes en mange dagers togreise ville være hakket vel krevende med en hel familie på slep og noen dyrebare friuker til rådighet.

Skal vi få til det grønne skiftet må det være enkelt og lønne seg å velge grønt. I praksis betyr det at du velger å kjøpe elbil fremfor fossilbil fordi du ser at den fungerer minst like bra som en fossilbil, og at det lønner seg for deg økonomisk. De store klimakuttene får vi til gjennom at det blir dyrere å forurense, elektrifiserer mer av det som i dag har store klimagassutslipp, bruke teknologi til å få alle transportmidler over på grønn energi, finner alternativer til plast og utvikler flere fornybare energikilder. For å nevne noe. Slike grep gjør at næringslivet for eksempel velger videokonferanser fremfor fysiske møter fordi det er lønner seg å droppe flyreisen. Du kan få med deg folk på den grønne omstillingen uten å pålegge dem skam.

Slik får vi til klima- og miljøvennlige endringer i samfunnet og hverdagen vår som er bærekraftig.

Det bør være en tanke, neste gang noen mener skam er det beste virkemiddelet for å få flere til å tenke positivt og være med på det grønne skiftet.