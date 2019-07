Nederst på bøndenes rangstige?

Meninger

Jeg har noen år bak meg i debatten når det gjelder rovdyr og sauenæring. En gjenganger fra de som argumenterer «fra den andre siden» er ofte maten. Hvem som bringer maten til mitt bord. Man skulle tro at uten sauen dør hele Norge av sult.

Nå har det seg slik at jeg ikke får mat på bordet om jeg sitter på rumpa og venter på at noe skal bringe mat til bordet mitt. Eller kjøleskapet, helst – det er usunt å la maten stå for varmt, har jeg lært. Og så lenge ingen kommer rekende med mat til meg, må jeg først jobbe for å tjene pengene som skal skaffe meg mat, og så må jeg løfte rumpa ut av sofaen og pelle meg til butikken for å kjøpe den maten som er der. Butikken har faktisk fått maten bragt til… ikke bordet, men til hyllene, for det er slik det foregår når Norge skal fores i dag, for de aller fleste.

Så hvem er det som sørger for at maten blir bragt til butikkene? Det er varetransport. DE henter derimot varene på et lager, eller i noen sjeldne tilfeller direkte fra bonden, men i det store og hele må det meste bearbeides (sorteres, kuttes, renses, vaskes, pakkes osv) før jeg kan dra fra sofaen min og plukke maten fra hylla og betale for den selv.

Nå er poenget mitt det jeg før nevnte; man skulle tro at uten sauen dør hele Norge av sult. Sauenæringa er skakkjørt i Norge når næringa tror de forer hele Norge. Særlig når de fleste av dem tydeligvis ikke kan lese prognoser eller ta til seg utviklingen og se hva Nortura faktisk skriver. Ved utgangen av 2017 var det 5000 tonn sau og lam overflødig. Løsning? Ingen i Norge ble foret av dette kjøttet, men Afghanske bønder ble sikkert glade for å bli utkonkurrert da norsk sauekjøtt ble solgt til dumpingpriser der borte. Utgangen av 2018: 2500 tonn unyttig slakta dyr og lefling av levende liv. Fremdeles ingen nordmenn som spiste dette kjøttet (noe som ikke er det miste rart, for salg av kjøtt i sin helhet er i på vei ned i landet uten at nordmenn sulter i hjel). Nå var det bøndene i Oman som ble forbanna av å bli utkonkurrert av dumpingsolgt kjøtt. Og så fant vel Nortura ut at det ikke var lurt å gjøre andre lands bønder forbanna, så det ble en genial løsning: Sau og lam ble billig pelsdyrfor! Og med begrunnelsen at det var billigere å selge det kjøttet ferskt (ikke fryst ned) til pelsnæringa, ble ferskt (ikke fryst ned) kjøtt brukt som pelsdyrmat mens gammelt frossent kjøtt var det de tilbød som menneskemat. Pelsnæringa som skal legges ned på grunn av dyrevernsmessige hensyn var sannsynligvis henrykte, men vi sitter fremdeles igjen med vissheten om at ingen i Norge dør av sult uten sau. Så hvem sørger for at varehyllene jeg plukker fra, har innhold?

I debatten glemmes de som lager den faktiske maten i Norge, og som faktisk sørger for at jeg ikke sulter i hjel siden jeg har kutta kjøtt fra menyen for lenge siden. Grønnsaker, frukt, korn, poteter… De som sørger for å gro fram dette er mine hverdagshelter. De blir totalt neglisjerte av «sine egne» - av kjøttbøndene – og av hissige debattanter som ikke kan lese Norturas prognoser. Man skulle tro at tallerkenen til visse debattanter ikke har annet liggende, enn en klatt med kjøtt. Ingen poteter eller andre grønnsaker. En klatt kjøtt til frokost – glem brødet for de har jo glemt kornbøndene. Ut på tur med litt niste i form av noen skiver brød, en gulrot og et eple? Neida, vi setter oss på en stubbe og mauler på et bein.

Kjøttbønder må være den mest illojale, kortsynte rasen yrkesbønder overhode, som så totalt kan overse de som faktisk forer Norge: Grønnsaksbøndene, kornbøndene, fruktbøndene, potetbøndene, gartnerne – kort sagt ALLE som odler jorda med stolthet og ære. Det ligger langt mer i dette enn å overfylle fryselagrene med mange tonn unyttig slakta dyr.

(Samtlige påstander ang. prognoser, dumpingsalg og pelsdyrmat kan lett dokumenteres fra diverse linker du selv kan søke etter på nettet. God tur.)