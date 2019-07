Meninger

Øvelse gjør mester og øving må til skal en lære å lese, skrive eller regne.

Men er hjemmelekser den beste måten å øve på?

Forskning tyder på at hjemmelekser forsterker sosiale forskjeller, og til og med gjør at noen elever lærer mindre. SSB-forsker Marte Rønning analyserte matematikk- og naturfagresultatene til over 8.000 norske fjerdeklassinger. Resultatet viste at lekser er bra, men hjemmelekser gir ikke god læring for alle elever. Hvis mor og far er vanskeligstilte og sliter, og barna deres får mye lekser, så gjør barna det dårligere enn elever med tilsvarende bakgrunn som får mindre lekser.

Da kan vi ikke fortsette på den gamle måten.

Andre studier viser det samme. Lekser en ikke klarer og ikke får hjelp med, kan forsterke lav selvtillit for de elevene som mest trenger å føle mestring. Det undergraver motivasjon hos elever som sliter. Særlig gjelder dette de minste barna.

Og mange foreldre kommer til kort når de skal hjelpe barna med leksene.

Flere skoler har gjort forsøk med at leksene blir gjort på skolen, med gode resultater.

Da må en være villig til å prøve noe nytt så alle barna får utbytte av leksene.

SV vil at skolene i Nærøysund skal prøve ut at mest mulig av leksene og øvingsarbeidet gjøres på skolen med pedagoger eller andre voksne til stede for at flere barn kan lære mer og slik at færre miste motet og selvtilliten. De barna som i dag sliter fortjener at skolen hjelper dem med øvingsarbeidet. Det er en bedre måte å øve på, fordi alle elevene får hjelp når de står fast.

En annen positiv effekt av skolelekser vil være at familiene blir kvitt leksestresset om kvelden og kan bruke tiden etter skolen sammen til andre ting. Barna har lange dager på skole og SFO, hvor de kunne hatt tid til å gjøre leksene ferdig. Vi i SV ønsker en heldagsskole, men forstår at vi må kjempe denne saken alene, men kanskje Nærøysund kommune innfører skolelekser i stedet for hjemmelekser?

Det kan gjøres på ulike måter for eksempel ved å utvide skoledagen på 1.–4. trinn med en time hver dag til øvingsarbeidet.

En slik utvidelse vil samtidig redusere familiens utgifter til SFO. Vi i SV går til valg på gratis SFO for alle 1. klassingene, fordi vi ønsker at de er på skolen med sine venner, i stedet for å gå hjem til tomme hus.