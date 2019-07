AP  - gratis skolefrokost som valgagn!

Meninger

Vi ser at Jonas Gahr Støre og AP skal friste velgerne med å innføre gratis skolefrokost over offentlige budsjetter!

I Meråker har vi over flere år funnet en annen måte å løse dette på;

Coop Extra tok kontakt med skolen og pensjonistlaget for å finne en måte å ta vare på mat som ikke kunne selges på grunn av feil i pakningene, ikke salg av annet enn dagbakt brød og bruk av pålegg og melk m.v. som nærmet seg siste salgsdato. Forretningsfører Erling Ervik og de ansatte syntes det var for ille at brukbar mat skulle kastes. De så også at en del elever ikke hadde med seg skolemat, men oppsøkte deres butikk for å kjøpe usunne alternativer i stedet.

Derfor tok han kontakt med skolen og Meråker Pensjonistlag om å få i gang en gratis skolefrokostordning. Ordningen kom i stand for vel 2,5 år siden, og det blir servert gratis skolemat for alle elever mellom 4. og 10. trinn 4 dager pr. uke. Skolen stilte med en ansvarlig person og Pensjonistlaget stilte med dugnadspersoner.

Ordningen er meget populær, og den vil bli videreført kommende skoleår! Elevene er meget godt fornøyd, og pensjonistene gleder seg til å møte den daglige ansvarlige for ordningen og de blide, fornøyde og høflige elevene. Møtepunkt på tvers av generasjoner er hyggelig og nyttig for begge parter.

Elevene skal ha ros for at de holder det rent og ryddig i serveringslokalet

All mulig honnør til Coop Extra for sitt initiativ og til våre medlemmer som stiller på dugnadsopplegg kl. 07.30 hver morgen. En honnør til Meråker skole som finner ressurser til en ansvarlig stilling på tross av trange budsjettrammer.

Dette er et eksempel som kan gjennomføres ved andre skoler uten at det koster for mye og som bidrar til opplæring i sunt kosthold og ivaretakelse av mat. «Brød er spiselig sjøl om det er en dag gammelt!»

Den aller største vinningen er det sosiale fellesskapet som oppstår mellom elevene ved den felles bespisningen, og at de er bedre opplagt når undervisningen starter.