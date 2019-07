Ap - et renoveringsprosjekt

Meninger

Uansett hvor mange ganger Støre gjentar LOs paroler eller APs utvalgte stikkord, så er han selv ikke en naturlig del av det. I dagens Arbeiderparti har du ingen sjanse med bakgrunn fra arbeiderklassen. Den dannede makteliten har kuppet landets største parti. Partier opplever ikke virkeligheten som arbeidsfolk lever i. Partiets visjon og retning har blitt vesentlig mer uklar med dagens ledelse.

“Alle skal med” trodde eller forstod Folk Flest lite av, er det en trussel eller løfte? spør de seg.

Skal Ap selge sitt prospekt hjelper lite med de siste års mindre “oppussinger” noe som også målinger viser. Jeg tror at Ap må gjennomgå et større og omfattede renovering etter mange års bruk, slitasje og manglede vedlikehold. Her må synlig råteskader skiftes ut, vegger flyttes og Ap-huset gjenoppstås i total et nytt og rehabilitert drakt.

Alle skjønner at dersom huseieren selv står for oppussingen så blir det litt flikking her og der, inventarer står stort sett på samme plassen og venner kjenner seg lett igjen.

Kjøpergruppen er nye generasjon - nye mennesker som har andre behov, verdier en de gamle. Hjelper lite med en dresskledd huseier som vinker på forbipasserende som byr på kanapeer og champagne og håper på nye og flere venner. – Hei bestefar ha en fin dag, kos deg, hilser de og går videre.