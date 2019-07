Meninger

Det har vært varmt. Jeg greide å unngå solstikk ved å kjøre varmepumpa på kjøling og skalke alle dører og vinduer. Da så jeg også Politisk Kvarter der media måtte stå til rette for sin omtale av sommervarme og varmerekorder. Man hadde ikke samtidig skrevet om klimakrisen og dens følger, må vite.

Jeg trodde jeg var politisk korrekt i varmen. Jeg sukket tungt og håpet på litt lavere temperaturer mens varmepumpa arbeidet. Men ved nærmere ettertanke skulle jeg nok ha forbannet klimaendringene også. Det holder ikke med bare å klage på varmen.

Jeg skjønte fort at jeg måtte tenke på alt som er ille i verden, og ikke glede meg over noe. Så nå begynner jeg: Jeg beklager at jeg ikke tenkte på de som har lite vann da jeg dusjet. Jeg beklager at jeg ikke tenkte på dyrevelferd og utslipp fra jordbruket da jeg spiste frokost.

Jeg beklager at jeg ikke tenkte på ozonlaget da jeg kjørte bil til byen med air-conditionanlegget på for å kjøle meg ned. Jeg beklager at jeg ikke tenkte på avskogingen i Sør-Amerika da jeg drakk kaffe sammen med kompiser.

Slik kunne jeg ha fortsatt lenge. Men jeg er vel litt som media: noen ganger blir jeg for mye opptatt av en ting og glemmer å tenke over det overordnede som kanskje er vel så viktig. Men akkurat som media tar jeg ofte opp ting som er svært viktige for menneskehetens og jordas framtid. Men det blir litt for ille om jeg til stadighet skulle tenke over utfordringen vi har, uten samtidig å kunne glede meg over små ting i øyeblikket.

Det kan ikke være slik at du ikke kan nyte synet av en amerikansk kabriolet fra 60-tallet uten samtidig å gremmes av USAs krigføring i Vietnam i samme tiår.

Dersom det forventes at man skal gå rundt å gremmes uten å kunne glede seg samtidig, har jeg bare en siste beklagelse: Beklager at jeg ble født.