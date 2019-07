Senterpartiet med flere driver med vranglesing av et sitat fra vår ordførerkandidat Amund Hellesø

Meninger

I Namdalsavisa 31.07 så hevdes det av SP sin ordførerkandidat at Nærøysund Arbeiderparti er for sentralisering. Dette er direkte feil og jeg sliter ærlig talt med å skjønne hvor det kommer fra. Nærøysund Arbeiderparti jobber for ei styrking av velferden vår, der flere kommunale, fylkeskommunale og statlige tjenester – og arbeidsplasser – blir lagt dit folk bor. I stedet for å hele tiden måtte forsvare universitetet og sykehuset i Namsos burde diskusjonen vært hvordan vi kunne styrket tilbudet for at vi best mulig kan utnytte det fantastiske potensialet som finnes i Nærøysund. Med bakteppet vi har hatt i vår, så er vi dessverre ikke der.

Senterpartiet med flere driver også med vranglesing av et sitat fra vår ordførerkandidat, Amund Hellesø. Det er klart det er bedre for Nærøysund om en person flytter fra Austafjord til Kolvereid, enn om vedkommende flytter til Bergen eller Oslo. Det bør være enkelt å forstå. I Vikna har det vært vekst på Austafjord og de ytre delene av Vikna de siste årene. Dette er ikke er på tross av veksten vi har sett på Rørvik og i Nærøysundet, men på grunn av den. Vi mener at for å skape vekst i hele den nye kommunen er vi avhengige av vekst på Rørvik og Kolvereid. I mitt hode setter Senterpartiet opp en motsetning som ikke finnes med utspillet sitt.

I og med at det virker som om enkelte i SP ikke har fått med seg Nærøysund Arbeiderparti sin politikk for vekst og utvikling i hele den nye kommunen kan det være en god anledning til å nevne at vi blant masse annet vil:

- Sørge for trygghet for eldre der de bor.

- Sikre barnehageplass til alle som ønsker det, uansett hvor du bor.

- Innføre gratis skolemat for alle elevene i hele kommunen.

- Jobbe for gratis SFO for alle 1.klassinger.

- Jobbe for en desentralisert mottaksstruktur, flere rekrutteringskvoter og en regional fiskekvote for å sikre lokal industri råstofftilgang.

- Arbeide for gode rammevilkår for landbruket.