Flere gode lærere er det viktigste for barna våre

Meninger





Høyre vil bruke de store utdanningspengene fremover på flere gode lærere og tidlig innsats. Arbeiderpartiet og SV prioriterer det ned. Det er en ærlig sak.

I lederartikkelen 01.08 skriver Namdalsavisa om forslaget med «gratis» skolemat. De understreker hvor viktig det er at skolen utjevner sosiale forskjeller. Det er Høyre helt enig. Skolens viktigste oppgave er å sikre at alle barn en dag kan leve gode og selvstendige liv. Uavhengig av deres bakgrunn. Jeg er glad for at norske elever lærer mer og trives bedre på skolen. Men det er fremdeles 10 000 barn som går ut av skolen uten å kunne lese og skrive godt nok. Det tar for lang tid før de barna som henger etter får den hjelpen de har krav på. Elevers fremtid er for avhengig av hvilke foreldre de har, hvilken skole de går på, om de er gutt eller jente, hvilken lærer de får og hvor de bor!

Heldigvis vet vi hva som må til for å lykkes. All internasjonal og norsk forskning er krystallklar på at det viktigste for barns mestring og læring er en god lærer og tidlig innsats. Det er derfor ikke likegyldig hva politikerne bruker de store pengene på i skolen. Når jeg møter en elev som ikke har fått godt nok tilpasset opplæring, ser jeg viktigheten av å prioritere det viktigste: flere kvalifiserte lærere, etter- og videreutdanning, vektlegge lesing, skriving og regning de første skoletrinnene og en tydelig plikt for skolene til å følge opp elever i grunnskolen som er mye borte er alle prioriteringer som monner. Kald skolemat til en prislapp på minst 3 400 millioner kroner, når man vet at 97 % av alle barneskolebarn har med seg matpakke hjemmefra, faller lengre ned på vår prioriteringsliste.

Ingen er mot god næring. Det er supert om kommuner og skoler finner gode lokale ordninger for skolemat. I noen kommuner er derimot problemet i skolen noe helt annet enn skolemat. Kanskje mangler de en helsesykepleier som barna kan snakke med? Kanskje trenger de en ny kvalifisert mattelærer? Da bør de få støtte til det.

Jeg tror de aller fleste foreldre og lærere gjennomskuer politikere som later som de kan prioritere absolutt alt i skolen. SV foreslår å kutte 500 millioner kroner i videreutdanning av lærere for å ha råd til skolemat på noen ungdomsskoler. Det betyr at 2000 færre lærere ville fått videreutdanning i fagfelt som spesialpedagogikk, norsk eller matte. Arbeiderpartiet foreslår kutt i barnetrygden og stemmer mot kompetansekrav til lærere. Da Arbeiderpartiet og SV satt i regjering sist ble det lovet varm skolemat og fulle svømmebassenger. De løftene valgte de også å bryte, fordi de prioriterte annerledes.

Høyres viktigste sak er kunnskap og mestring i skolen. Vi skal satse på flere gode lærere i de første skoleårene, reformere spesialundervisningen og målrette innsatsen mot de barna som har høyt fravær og svake karakterer. Det er kanskje ikke en like lett valgkampsak, men det er det viktigste for å løfte alle elever, uavhengig av bakgrunn.