Farlig og akutt mangel på sykepleiere

Meninger

Universitetene og høgskolenes manglende prioriteringer vil føre til at vi ifølge SSB mangler 28 000 sykepleiere om bare 15 år. Vi ser at universitetet rett og slett ikke tar ansvar for å utdanne den kompetansen samfunnet trenger. Derfor utfordrer jeg rektor Hanne Solheim Hansen på hva hun vil gjøre for å øke antallet studieplasser for sykepleiere ved Nord Universitet

For sykepleiermangelen er universitetenes ansvar alene. 13.000 personer sto i kø for å få studieplasser innen sykepleie i fjor, men fikk ikke plass fordi universitetene ikke evner å prioritere de studiene arbeidslivet har behov for. Hadde alle studenter med sykepleie som førstevalg fått plass, kunne vi utdannet over tre ganger så mange sykepleiere. Det er med andre ord ikke mangel på engasjerte mennesker som ønsker å gjøre en forskjell i helsesektoren, men mangel på vilje hos universitetene og høgskolene til å tilby riktige studieplasser.

Når universiteter ikke prioritere studieplasser etter det som er arbeidslivets behov, sitter skattebetalerne igjen med en trippelregning. Du må betale for både dyre studieplasser, overkvalifisert arbeidsledighet og for at helsevesenet vil mangle kompetanse.

Fremskrittspartiet mener vi bare har to valg: enten prioriterer universitetene flere studieplasser innen helseutdanning, eller så må universitetene tvinges til dette. Det er et viktig prinsipp at universitetene er uavhengige, og i utgangspunktet selv skal bestemme hvilket faglig tilbud de vil tilby. Men om viktige samfunnsbehov som grunnleggende helsehjelp settes i spill, kan universitetene risikere å sette seg i en posisjon der politikerne ikke har noe annet valg enn å gripe inn. Jeg kan ikke sitte og se på at universitetene utdanner unge folk rett ut i arbeidsledighet, mens arbeidslivet skriker etter kompetanse i helsesektoren. Vil du sørge for at Nord universitet tar ansvar, rektor Solheim Hansen?