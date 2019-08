Hvorfor AtB?

Meninger

Vi som bor i distriktene er avhengige av gode kollektivtilbud for å komme oss til sykehuset, tannlege eller lignende. Jeg har bodd på Salsbruket, som ligger ca 4 mil fra Høylandet med bil, eller ferge over til Lund eller Hofles. Vi som er fra Salsbruket er avhengige av gode busstilbud, ettersom hurtigbåten ikke vil være relevant for oss.

Tidligere kunne man ta skolebussen til Hofles og ferga over til Lund hvor bussen sto klar til å ta med folket til Namsos. Fra 10.august er ikke dette mulig lenger. Nå er avreisetidspunktet fra Lund flyttet fra kl 9.00 til kl. 8.00. Dette gjør det da vanskelig for de som reiser til Namsos fra bla Salsbruket og Kolvereid. En del personer benytter seg dette tilbudet for å komme seg til Sykehuset Namsos og andre ærend man har i Namsos by, meg selv inkludert.

Dette har vært en viktig kollektiv rute for flere i distriktet som nå blir tatt fra oss.

Jeg har engasjert meg i lokalpolitikken, og er ungdomspolitiker til Nærøysund SV. Vi i SV vil jobbe for gode kollektivtilbud til alle, uansett hvor vi bor. Jeg har tatt kontakt med Torgeir Strøm, SVs representant for fylkestinget, som også vil ta tak i kampen for muligheten til å bo i distriktene.

Hvorfor gjør AtB det vanskeligere for folk å komme seg til regionbyen Namsos hvor da vårt nærmeste sykehus ligger?