Meninger

Neste år kan dere engasjere Rune Larsen til gospelkonserten sammen med gospelkoret fra Jøa. Da slipper dere å dekke til vinduene med svart plast, og lydnivået vil gjøre det mulig å være til stede for voksne folk. Rockekonsert for ungdom, som ønsker sånn enorm lydstyrke i et mørklagt rom, bør kunne legges til Rock City.