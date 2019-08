Vi takker ungdommene for at de har skolestreiket!

Meninger





Mange har innsett at vi må handle raskt for å stoppe de store klimaendringene som skjer. Spesielt har våre ungdommer satt klima på dagsorden! Det er herlig å se at den oppvoksende generasjon er mer våken enn vi voksne. Dette er tema som Erna Solberg og hennes mannskap enda ikke har tatt inn over seg alvoret av.

Flyskam, kjøttskam og togkry har vært ord som har vært mye brukt i sommerens debatt om klimaendringene. Statsminister Erna Solberg har fortalt at hun ikke skammer seg over flyreisen hun tok i sommer. Det er helt greit, for det skal være fint å ha ferie. Det som ikke er greit, er at hun ikke skammer seg over det det store politiske ansvaret hun ikke tar, for den handlingslammelsen vi ser i norsk klimapolitikk.

Det har vært en ny sommer med varmerekorder. Ikke bare i Norge, men også i Frankrike, Tyskland, Tyrkia og i India. Steder der varmen ikke lenger bare er en velkommen invitasjon til bading og is etter en grå vår, men livsfarlig. Det er også et varsel om at flere steder kommer det til å bli vanskeligere å leve. Studier slår fast at det aldri i løpet av de siste 2000 åra har vært så raske og omfattende klimaendringer som det har vært de siste tiåra.

Etter denne sommeren er det nødvendig å se på klimakrisen som en nasjonal nødsituasjon, og at det beste ikke bare for oss, men for hele verden, er å stoppe leiting etter ny olje og gass. Også vår olje må ligge, om verden skal klare å kutte de klimagassutslippene som er nødvendig.

Slik det er nå så går regjeringens politikk i feil retning. Det har blitt lyst ut 90 flere leiteblokker for oljeselskaper så seint som i vår, og norsk økonomi har blitt mer – ikke mindre - oljeavhengig. Det bygges motorvei, og statens eget selskap for flyplasser utbetaler bonuser for å få folk til å fly mer. Planen er tydeligvis at alle kutt skal skje ved hjelp av ny teknologi. Det er ikke politisk styring i møte med en krise, det er å satse på mirakler. Selv med Krf i regjering er det for mye å håpe på.

Vi kan alle bidra til å være en del av løsningen, og ikke endel av problemet. Det vi likevel trenger mest av alt, er en ny politisk retning. Vi trenger politikere som forholder seg til klimakrisen med det alvor den fortjener. Norge trenger rett og slett «en ny grønn deal». Vi kan alle gjøre noe!

Vi har behov for en omfattende samfunnsplan for å kutte klimagassutslipp massivt, samtidig som vi tar vare på arbeidsplasser, velferd og velstand. Derfor har SV foreslått at landet skal erklære at klimakrisen er en nasjonal nødsituasjon. SV skal jobbe aktivt for at Nærøysund kommune blir en kommune som er endel av løsningen – og som tar klimakrisa på alvor. Vi i Nærøysund SV vil jobbe knallhardt for at vi skal være framoverlent innen miljø- og klimaspørsmål. Vi skal være en GRØNN kommune med ambisjoner om å redusere både kommunens og innbyggernes utslipp. Vi lytter til ungdommene og tar skolestreik på alvor.

Merethe Lervåg, ordførerkandidat Nærøysund SV

Frode Setran, 2 .kandidat Nærøysund SV