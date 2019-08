Meninger

Som varaordførerkandidat for Namsos Arbeiderparti, er jeg veldig motivert for å gjøre en god jobb for «Nye» Namsos kommune i kommende valgperiode. Men hvem er så denne varaordførerkandidaten?

Mitt navn er Baard S. Kristiansen, jeg er 50 år og bor på Jøa. Jeg er utdannet lærer og har vært lærer i Fosnes siden 1997. De siste fire årene har jeg også vært kulturskolerektor i Fosnes kommunale kulturskole. Jeg kom til Jøa for 25 år siden, og har siden trivdes veldig godt i landet i eventyret.

Jeg har vært engasjert i politikken i mange år, har tre perioder i kommunestyret, og har siste periode også vært medlem i formannskapet i Fosnes kommune. Det har i tillegg gitt meg mulighet til å få være med i forhandlingene rundt sammenslåing av de tre kommunene Fosnes, Namsos og Namdalseid og få være med i fellesnemda for Nye Namsos. Det har vært både interessant og lærerikt å få være med i en slik prosess.

Jeg er opptatt av at det skal være attraktivt å bo og leve i hele den nye kommunen vår. Og Namsos Arbeiderparti har mange gode saker som vi ønsker å få gjort noe med og som vi ønsker å prioritere. Av disse sakene er det noen jeg vil trekke frem:

· Samferdsel

Fordi jeg vil at vi skal ha gode kollektivtilbud i hele kommunen. Det skal være mulig å komme seg til og fra Namsos by med buss og/eller båt uansett hvor du bor. Disse tilbudene må legge til rette for en enkel reise, og buss og båt må korrespondere med hverandre slik at man slipper å vente i mange timer før neste buss eller båt går.

Det er også viktig at vi har gode veier både i by og distrikt. Mange kommunale veier er dårlige og trenger oppgradering. Mange fylkesveier er dårlige og trenger oppgradering. Gode veier gir tryggere ferdsel både for bilister og myke trafikanter.

Ikke minst vil det være viktig for meg å jobbe videre med å få fastlandsforbindelse til Jøa. Der er man i gang med et viktig arbeid, og det skal vi jobbe videre med. Det vil bety mye for mange at vi får en fastlandsforbindelse. Det er jobbet i mange år med dette, og jeg mener det nå er tid for å gjøre de riktige valgene med tanke på dette. Dette er en fylkesvei og dermed er vi avhengige av at fylkespolitikerne får gode argumenter for å gå videre med dette prosjektet.

· Skole

Våre elever trenger oppgraderte og funksjonelle skoler for å trives i hverdagen. Det er tross alt deres arbeidsplass gjennom mange år, og da skulle det bare mangle at de hadde gode arbeidsforhold. En annen viktig faktor, kanskje den viktigste, er lærerne. Vi skal beholde og rekruttere gode lærere, gi dem faglig påfyll og en god utdanning slik at elevene får mest mulig og best mulig ut av lærernes kompetanse. Det vil også være viktig for meg at det er nok lærere til at alle elever blir sett og tatt vare på.

Namsos Arbeiderparti ønsker også å prioritere skolemat for elevene, og jeg mener det er viktig at det legges til rette for å gi elevene et måltid hver dag slik at de får i seg viktig og riktig mat for å være opplagte gjennom skoledagen.

· Kulturskole

Siden jeg har vært en del av kulturskolen og sett hva den gjør med elevenes utvikling og tro på seg selv, er det viktig for meg at vi har en god og inkluderende kulturskole i hele kommunen. Jeg er også opptatt av at tilbudene skal være lokale, dvs. at det skal være undervisning i de tidligere kommunene, så langt det er mulig å få det til. Jeg mener man må strekke seg langt for å opprettholde undervisningen der elevene er. Dette betinger selvsagt at kulturskolen har gode og funksjonelle lokaler der undervisningen foregår.

Dette er noen av de sakene jeg vil jobbe med, i tillegg til de andre gode sakene i Namsos Arbeiderpartis valgprogram. Det finner du på https://namsos.arbeiderpartiet.no/politikken/valgprogram-2019/

Jeg er for et sterkere fellesskap og vil gjerne være med på å gjøre nye Namsos kommune til en av de beste kommunene å bo og leve i, både i by og land.

Godt valg!