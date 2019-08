Ikke alle private barnehager driver store pengebedrifter

Meninger

Nå har jeg vært stille lenge nok, nå er det på tide at jeg sier noe. Jeg blir kraftig provosert over det jeg leser, og av det jeg ser på tv om de ulike debattene som foregår. Debatten om barnehager, der de private barnehagene kommer stadig frem, og det er ikke bare positivt. Det diskuteres ikke kvalitet, men utbytte. Hver valgkamp kommer dere med masse lovnader dere har tro på.

Jeg skulle så gjerne ha ønsket at dere hadde litt fokus på KVALITET og hvordan arbeidshverdagen i realiteten er, det er en viktig del av en debatt. Jeg vet nemlig hvordan en barnehage drives, og hva som er utfordringene.

FAKTA:

Jeg kan fortelle at det ikke er alle private barnehager som driver store pengebedrifter. Noen drives også som et samvirke, der foreldrene er eiere. Vet dere hva, foreldre betaler ikke ekstra penger for opplevelser som bussturer og lignende, foreldrene i vår barnehage betaler matpenger slik som de kommunale barnehagene praktiserer. Disse pengene går til smøremåltid, frukt og melk hver dag. Dere diskuterer hvor masse utbytte enkelte barnehager henter ut, men hva med å se på oss som er “små”, hva med oss ? der ingen tar ut utbytte. Er vi heldige å gå i pluss, går overskuddet rett til barna.

Jeg er STOLT daglig leder i en liten friluftsbarnehage og vi er den eneste private barnehagen i vår kommune. Vi har 30 barn, og 10 faste ansatte som satser på uteliv året rundt. Også i år driver vi i underskudd pga av økt bemanning og økt pedagog tetthet. Vi er positive til pedagogtetthet og økt bemanning, men det har ikke særlig mye tilskudd med seg. Hvor skal vi få disse pengene fra?

Vi er også opptatt av kvalitet! Kvaliteten i barnehagen kommer ikke av seg selv. Kvaliteten i barnehagen kommer bla. av at vi har nok ansatte til å ta vare på barna. For å øke kvaliteten trenger ansatte tid/rom til planlegging, organisering, faglig påfyll og tid til veiledning. Alt dette skal gjennomføres i løpet av barnehage hverdagen. Ikke glem pauser, foreldresamtaler, eller samarbeid med andre instanser. Alt dette i løpet av en dag, og barna er her!

Hvordan skal vi klare dette, uten at det går på bekostning av noe annet? Ansatte i vår barnehage vil jeg kalle superhelter som står på, dag etter dag. Møter har vi på kveldstid, etter 7,5 timer på jobb.

Hvorfor gjennomfører dere ikke møter på dagtid, tenker dere? Hvem skal passe barna da? skal vi stenge å si vi har planleggingstid?

Likheten vil være den samme som du arbeider i en privat eller en kommunal barnehage. De samme utfordringen vi alle står overfor hver dag, gjennom hele året. Dette burde dere ha diskutert kjære politikere.

Kanskje er det på tide at barnehagen er åpen fra 09.00 til 14.30? Slik at vi vi kan planlegge før og etter stengetid? Det er satt veldig på spissen, men er det ikke slik skolene har det?

Hvorfor skal det være en forskjell mellom barnehager-skoler? Er det ikke i barnehagen læringen starter?

Ansatte i barnehagen er sammen med de verdifulle barna deres 8-9 timer hver dag, gjennom hele året. Er vi kun en oppholdsplass, er det slik noen av dere ser på oss? Barnehage som arena?

Jeg leser om Arendals uka, der det blir stilt følgende spørsmål:

Et det et problem at private barnehager ikke deltar i samarbeid, kompetanseutvikling og felles satsninger?

Ifølge deltagerne under en debatt under Arendalsuka, ordførerne Harald Furre (H) i Kristiansand kommune, Odd Harald Hovland (Ap) i Bømlo kommune, Marianne Sandahl Bjorøy (Ap) i Fjell kommune og Terje Søviknes (Frp) i Os kommune er svaret nei, tja og ja. (hentet fra barnehage.no)

Som den eneste private barnehagen i Overhalla kommune, samarbeider vi godt med kommunen. Vi har felles satsninger som realfag, Bedre tverrfaglig innsats, inkluderende barnehage og skole, språkprosjekter for å nevne noe. Et samarbeid som fungerer godt, selv om vi har felles satsninger har vi ulik tilnærming å gjennomføre det på. Er ikke det fantastisk, at vi kan arbeide med realfag ut på tur f.eks.? Der lærer barna en hel del, masse som de kan ta med seg videre når de begynner på skolen og videre i livet sitt.

Uansett om barna går i en privat eller en kommunal barnehage, er alle barna bosatt i Overhalla kommune og foreldrene har mulighet til å velge mellom fire flotte barnehager. Er ikke det fantastisk, at vi har den valgfriheten? Vi snakker ikke ned hverandre slik som noen av politikerne gjør, vi løfter hverandre opp, for det er kvalitet og samarbeid på en god måte.

Kjære politikere der ute, om du er Trine Skei Grande eller Erna Solberg. Slutt å krangle, å slutt å love noe dere ikke klarer å holde. Vær så snill å heller sett dere inn i hva vi egentlig trenger for at vi sammen får et kvalitetsløft i barnehagene, det er jaggu på tide!. Skal vi arbeide med tidlig innsats, inkludering og skape gode barnehager, er vi avhengige av hverandre.

Det er en forskjell på å drive en barnehage i 1987 kontra 2019.