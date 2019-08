En husleie å leve med

Meninger

Ikke alle har økonomi til å skaffe seg bolig på et åpent boligmarked. Økende økonomiske forskjeller i befolkningen fører til at flere ekskluderes fra boligmarkedet, og boligsosiale utfordringer øker.

Kommunene må bruke mer ressurser på boligsosialt arbeid for personer som ikke selv har mulighet for å skaffe seg og beholde en bolig. En sosial boligpolitikk må sørge for at alle får mulighet til å ha en trygg og god bolig - et hjem! Botrygghet er et viktig velferdspolitisk tiltak. Husbanken støtter kommunene økonomisk i å bygge og kjøpe kommunale boliger. Dette er viktig virkemiddel for å sikre boliger for vanskeligstilte.

Husleieloven begrenser i liten grad hva kommunen kan ta i leie, og loven åpner for gjengs leie. Gjengs leie er ofte tilnærmet lik markedspris, selv om leietaker ikke har økonomi til å betale det. Å betale opp mot kr. 15 000,- i månedlig husleie blir svært vanskelig om en for eksempel har «ung ufør»-utbetaling på ca. 19 000 kroner og ikke får statlig bostøtte. Mange av de som bor i omsorgsbolig eller kommunal bolig har begrensede muligheter til arbeidsinntekt, og blir tvunget til å supplere inntekt med sosialhjelp. Da er det både usosialt og urettferdig at boliger bygget for å dekke sosiale formål følger markedsleie. Kommunen må ta ansvar for å regulere husleie i kommunale boliger ved å subsidiere de.

FO mener prisfastsettelse for leie av sosiale boliger eller omsorgsboliger, uavhengig av organisasjonsform og eierskap, må baseres på en utregning basert på en kombinasjon av eiendomsverdi og inntekt til leietaker. FO mener det må være et mål at prisnivået for leie av sosiale boliger eller omsorgsboliger, hvor beboerne har en trygdeytelse, ikke skal gjøre beboerne avhengig av supplerende sosialhjelp. Kommunene må sørge for en sosial boligpolitikk som forebygger at mennesker kommer i sosialt og økonomisk uføre. Tiltak som regulerer husleie i slike boliger er nødvendig kommunalt tiltak.

Behovet for boliger er stort, spesielt i sentrale strøk hvor etterspørselen er større enn tilbudet. Boligprisene er høye, og stadig flere får problemer med å komme inn på boligmarkedet. FO mener kjøp av bolig skal være mulig for alle - ikke bare forbeholdt personer med tilgang på privat økonomisk støtte. For personer med lav inntekt, personer med nedsatt funksjonsevne og/eller utviklingshemning, bostedsløse og flyktninger er det ikke bare vanskelig, men nærmest umulig å skaffe seg egnet bolig uten støtte fra kommune og stat. Virkemidler som startlån, tilskudd og bostøtte er helt avgjørende når de skal etablere seg i egen bolig. Kommunene må bruke ordningen «leie-til eie», eller andre tiltak for å gi alle mulighet til å kjøpe egen bolig. Å eie sin egen bolig er det beste for å sikre permanent botrygghet og forutsigbarhet.

Gjennom stemmeseddelen kan du gi stemme til partier i din kommune som prioriterer et boligsosialt arbeid. Bruk den muligheten!

Godt valg!