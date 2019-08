Meninger

Høyre sitter nå på et regjeringskontor i Oslo og vil bestemme hvordan vi trønderne skal organisere de videregående skolene våre. De svakeste skal ikke lenger få gå på nærskolen sin, men risikerer å måtte flytte for å ta videregående utdanning. Trøndelag Høyre vil i tillegg kutte 75 millioner kroner hvert år i den videregående skolen her i fylket. Dette vil medføre færre tilbud å velge i på nærskolen, større sentralisering til byene, færre lærere, færre lærlinger og sannsynligvis skolenedleggelser.

Dette skjer samtidig med at vi nå får flere ungdommer til å gjennomføre videregående opplæring. Næringslivet og kommunene skriker etter arbeidskraft, og vi formidler flere lærlinger enn noensinne.

Videre har Høyre varslet at om de får makten sammen med Frp i fylket, vil de ha flere kommersielle privatskoler. Disse skolene finansieres ved egenbetaling, OG ved å overføre penger fra de andre videregående skolene i fylket.

I Trøndelag trenger vi flere - ikke færre lærere. Vi trenger flere - ikke færre lærlinger. Vi trenger at flere - ikke færre elever fullfører videregående. Vi trenger en skolestruktur som er nær der elevene bor og som ikke presser de svakeste elvene til å flytte på hybel for å få skoleplass.

Det er jevnt på målingene nå, men Høyre og Frp kan få makten med Senterpartiets hjelp - tross solid rødgrønt flertall. Nå er det viktigere enn noengang å bruke stemmeretten.

Arbeiderpartiet garanterer for skolene. Vi vil ikke kutte. Vi vil at trønderne selv skal få bestemme vår egen utvikling. Vi vil ta tilbake kontrollen.

Arbeiderpartiet går til valg på en bedre skole for alle - ikke bare de flinkeste og de med best råd.