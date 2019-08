Når vinden snur og kappen følger

Meninger

Registrerer i en artikkel i NA 16.08, at Sylvi Listhaug siteres på følgende: "Listhaug ønsker vindmølleutbyggerne "dit peppern gror". Hun føler tydeligvis behov for å presisere at det var ikke utbyggerne, men møllene hun snakket om. Og deler derfor et bilde av artikkelen på sin Facebookside med den viktige presiseringen.

Listhaug ønsker vindmølleutbyggerne «dit pepperen gror» Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) mener økt satsing og effektivisering av eldreomsorgen er vegen å gå for Nærøysund kommune. Vindmølleutbyggingen har hun imidlertid ikke sansen for.

Da synes jeg det kan være på sin plass å gjøre et aldri så lite historisk dykk, noen få uker tilbake.

Senest i mai, under Frps landsmøte. Satt vitterligen Sylvi Listhaug som leder for redaksjonskomiteen, og sablet ned alle forsøk på å stoppe den vanvittige utbyggingen av landbasert vindkraft. Men nå nærmer det seg altså valg, og motstanden mot vindkrafta synes ikke å avta. Å da har den selvsamme Sylvi Listhaug, frekkhet nok til å gå ut å si at hun ønsker vindmøllene dit peppern gror og at nå må vi vise motstand lokalt. Er det mulig å opptre mer uredelig?

Samtidig som vi i Rødt, som første parti. På vårt landsmøte gjorde vedtak, om at vi er imot utbygging av landbasert vindkraft i vår sårbare natur. Så sørget altså Sylvi Listhaug for at kritiske røster i Frp ble stilnet.

Men når vinden snur, da følger tydeligvis kappen etter!

