Skolemat er viktig – og riktig

Meninger

I tirsdagens NA argumenterer Namsos Ap og Namsos kommune ved bl.a. Grunnskoleleder Knut Storeide om at skolemat er et viktig tiltak for å styrke læring i skolen. Namsos SV er glad for at både administrasjon og Namsos Ap bruker de samme argumentene som SV har brukt i over 20 år. Mange husker fortsatt den latterliggjøringen SV ble utsatt for i valgkampen i 2005 der Skolemat var en av SV sine hovedsaker.

NA stadfester i sin leder 15. august ”SV lanserte tidlig forslaget om gratis skolemat, og nå har Arbeiderpartiet kastet seg på og lover skolemat i alle kommuner”.

Ja til skolemat NA MENER

Det er bra at også Ap nå ønsker å jobbe for gratis skolemat. Dette må vi få til nå. I 2006 klarte Namsos SV å få Sørenget skole med i et nasjonalt pilotprosjekt for utprøving av skolemat. Resultatene fra pilotprosjektet var svært positive.

Oppsummert var erfaringene:

Styrking av matglede, og skolemåltidet som en viktig sosial arena for elevene.

Alle fikk tilgang på næringsriktig skolemat.

God ernæring gir god læring

Oppsummert formulerer NA det i sin leder:

”Det å sette av tid til et næringsriktig måltid er den beste investeringen vi kan gi barna, både i læring og det å inkludere andre”

Finansiering av skolemat har vært en politisk utfordring lenge. Så sent som høsten 2018 lanserte Ap et forslag der foreldre og det offentlige delte denne regningen. Også da hadde NA en leder (19. november). Lederen hadde tittelen ”Spleis på skolemat”. Hovedpoenget da var: ”Noen må uansett ta regninga”.

I debatten har mange gjort et nummer av et ingen ting er gratis. Gratis skolemat skal etter SV sin mening være gratis for barna og dekkes av det offentlige. SV mener at foreldrene har betalt sin del part gjennom skattebetalingen. Poenget med at det skal være ”gratis” for elevene er at dermed når en alle. Med en egenandel vil en risikere at en andel av de barna som kommer til skolen uten å ha spist frokost og/eller uten matpakke likevel ikke får tilgang til skolemåltid, da foreldre ikke finner råd til å være med på ordningen.

Med Namsos AP sitt valgkamputspill ser Namsos SV fram til at det blir skolemat i grunnskolen i Namsos. Dette får vi til sammen med et rød-grønt samarbeid.