Heia Gammelstua friluftsbarnehage!

Meninger

Daglig leder i Gammelstua friluftsbarnehage, Kine Lysberg Lund, har et interessant innlegg om både innhold og eierskap i barnehagene i NA 22. august. SV var en pådriver for å få til barnehageforliket i 2003, som la grunnlaget for full barnehagedekning i Norge. Som SV-kandidater til kommunestyre og fylkesting har vi et sterkt engasjement for innhold, kvalitet og eierskap i barnehagene. Vi mener også at diskusjonen om kvalitet og eierskap hører sammen.

SV har ivret for en bemanningsnorm i barnehage, skole og eldreomsorg. Dette er viktig for å sikre kvaliteten i bl.a. barnehagene. Det er viktig at barn blir sett og at det kan settes inn tidlig innsats der det er nødvendig. Vi er også enig med Lysberg Lund i at det er viktig at de ansatte får avsatt tid til både felles og individuelle forberedelse. Vi skjønner også Lysberg Lunds frustrasjon over mangelfull økonomisk dekning ved innføring av bemanningsnorm. Folkevalgte fra SV vil bidra til å kreve at dagens regjering må innfri dette kravet. Ei rødgrønn regjering i 2021 vil være en garantist for økt satsing på kvalitet og bemanning i barnehagene.

Når det gjelder eierskap er det viktig for SV å skille mellom barnehager som er lokalt eid og barnehager som eies av store nasjonale kjeder eller internasjonale pengefond. SV ønsker primært at barnehager skal være kommunalt eide eller drevet av ideelle organisasjoner, som Gammelstua friluftsbarnehage. Vi er enige med Lysberg Lund i at det er viktig at foreldrebetaling og kommunale tilskudd i sin helhet går til å sikre god kvalitet for barna bla. gjennom god bemanning og rettferdig lønn og pensjon til de ansatte i barnehagene. Derimot mener vi i SV at det blir feil når eierne av kjeden Gnist Barnehager kan berike seg med 356 millioner kroner ved å selge seg ut til det internasjonale oppkjøpsfondet Astor. SV ønsker at kommunen skal ha forkjøpsrett ved salg av lokale barnehager for å unngå at barnehager skal bli økonomiske spekulasjonsobjekter.

I Namsos ønsker SV at kommunen skal bygge en ny offentlig barnehage i Fossbrenna / Kleppen. Når Overhalla nå satser på klima- og miljøvennlige barnehagebygg så er også det en kvalitetsheving i barnehagen. SV ønsker at alle nye barnehagebygg skal være i tre og mest mulig sjølvforsynt med energi. SV ønsker å heie på ansatte i både offentlige og private barnehager. Dere gjør en fantastisk jobb for barna og fortjener tarifflønn, gode pensjonsbetingelser, tid til planlegging, nok kolleger på jobb og miljøvennlige arbeidsplasser. Vi i SV heier på både Gammelstua og andre barnehager som er opptatt av barnas beste gjennom leik og sosial læring både inne og mye ute i friluft.