Arbeidsplasser er viktigst for vår bosetting

Meninger

Kommunens økonomi er bestemmende for nesten alle målsettinger den har: En førsteklasses skole, vekst og velstand for familier, skikkelige veier og et godt veinett, en god helseomsorg og en anstendig eldreomsorg. Dersom kommunen skal oppnå målsettingene de har, må de utnytte alle kommunens ressurser på en effektiv og bedre måte. Det betyr å ha fornuftige og gode løsninger, og avstå fra løsninger som er styrt av populisme.

Folkevalgte skal være garantisten for lokaldemokrati skal fungere. Det sitter sikkert mye ubrukt sunt vett, skjønn og vurderingsevne i kommunestyresalen, det er viktig at kommuneskuta ikke blir kjørt for halv maskin. Det blir for enkelt at kommuner roper på mere penger fra staten: Produksjon atter produksjon det er det som skaffer penger i kommunekassen.

Det betyr blant annet å fremelske fornuftige løsninger og avstå fra løsninger som er styrt av populisme eller av hva som måtte fortone seg som politisk korrekt. Det vi lever av er jordbruk, skogbruk, fiske, industri, kraft – og vannforsyning, bygge – og anleggsvirksomhet. Ingen av disse aktivitetsområdene er overflødige. De aktivitetsområdene som ikke gir penger i kassen må effektiviseres. Når ledigheten går ned, veksten går opp og det skapes flere jobber. Kommuner må bruke de gode tidene på å inkludere flere i arbeidslivet. Vi må klare å gjøre mer, med mindre. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, som gjør at færre går på trygd - og flere er i aktivitet. Et bærekraftig velferdssamfunn krever at innvandringspolitikken er streng, men rettferdig. Høyre forventer at de som kommer til Norge lærer seg norsk og går raskt ut i jobb eller aktivitet. Språk og kompetanse er nøkkelen til det norske samfunnet. Slik jeg ser det, er det utgiftene til helsevesenet, andelen uføre i arbeidsdyktig alder og en bærekraftig næringspolitikk for tiden etter oljealderen de største strukturelle utfordringene for det norske samfunnet.

Arbeidsplasser er en viktig forutsetning for bosetting i kommuner. Næringspolitikken er derfor en bærebjelke i distriktspolitikken. Eiere og bedrifter bør ha minst mulig særnorske byrder når de skal konkurrere med utenlandskeide bedrifter.