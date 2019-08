Hold barnetrygda utenfor sosialhjelpa

Meninger

I dag vokser over 100.000 unger i Norge opp i fattige familier, og antallet er økende. I vår nye kommune gjelder dette 150 barn som vokser opp i familier som har samlet inntekt under det som beregnes som fattigdomsgrensa. Derfor er det spesielt viktig at vår nye kommune fører en politikk for inkludering og omfordeling.

I både Vikna og Nærøy kommuner regnes barnetrygden som en del av foreldrenes inntekt i beregningen av sosialhjelp, dermed får de som har lite fra før enda mindre. I dag holdes kun 25% av barnetrygden utenfor. SV vil at all barnetrygd holdes utenfor når sosialhjelp skal beregnes.

For familier som lever på sosialstønad ville dette gi et sårt tiltrengt bidrag til for eksempel parkdress og støvler når minstemann skal begynne i barnehagen, eller til bursdagsgave når ungene blir bedt i selskap hos klassekamerater. Dette er utgifter som de fleste av oss ikke tenker over, men som for dem som har minst, blir alt for mye. For Norges største oppdrettskommune, Nærøysund, vil det koste så lite å holde barnetrygda utenfor sosialhjelpa, men for sosialhjelpsmottakere som får barnetrygd, vil det gjøre en forskjell. Kanskje kan de få råd til å la barna gå på kulturskolen eller på fotball? Det kan være pengene som gjør det mulig å ta med barna på en liten ferie.

Vi i SV tar kampen for et raust og inkluderende Nærøysund. Der alle barn har økonomi til å være en del av felleskapet og der ingen unger vokser opp i fattigdom.

Stem SV!