Nærhet er svaret, ikke problemet

Meninger

Høyre- og Frp- regjeringen har de siste årene tatt stadig flere sentraliseringsgrep. Sykehus, fødeavdelinger og ambulansetilbud er enten blitt lagt ned eller står i fare for å bli sentralisert. Politiet er blitt trukket lengre unna folk. Tingretter, skattekontor, NAV-kontor og trafikkstasjoner er lagt ned eller foreslått fjernet. Sentraliseringen har rammet stadig flere og gjort at mange lokalsamfunn har mistet viktige offentlige tjenester.

De største sentraliseringsreformene av dem alle, er kommunereformen og tvangsammenslåingen av fylkene. Før sommeren gjorde regjeringen det klart at deres press om kommunesammenslåinger ikke er over. Kommunalminister Monika Mæland slo fast at halvparten av kommunene i Norge etter regjeringens syn er for små. Mæland hevdet blant annet at 5000 innbyggere i en kommune er for lite og at «vi må opp i innbyggertall for å kunne gi gode og robuste tjenester».

Regjeringens press om kommunesammenslåing kan ikke begrunnes i at tjenestene i små kommuner ikke er gode nok. Tvert imot. Omfattende tall fra Direktoratet for forvaltning og IKT viser at det er i de små kommunene folk er mest fornøyd med de kommunale tjenestene. Innbyggerne i små kommuner forteller at de er klart mer fornøyd med barnehagen, sykehjemmet, skolene og hjemmesykepleien i sin kommune enn det innbyggerne i store kommuner er. Ut ifra tallene er det altså ikke mulig å konkludere med at kommunesammenslåinger og større kommuner vil gi bedre tjenester.

En sammenheng er nærmest konstant i politikken: Sentraliserer du makt, sentraliserer du også folk. Det finnes ikke én eneste kommune i Norge som ikke har ei skole, en barnehage eller et sykehjem. Men det finnes mange nedlagte kommuner som har mistet flere av disse tjenestene. Dersom regjeringen får det som den ønsker, vil blant annet Lierne, Namsskogan, Grong, Røyrvik, Høylandet, Overhalla, Flatanger og Leka bli slått sammen med andre kommuner. Dette vil på sikt kunne føre til press om nedleggelse og sentralisering av flere av tjenestene i disse kommunene, noe som vil få store konsekvenser for de rammede lokalsamfunnene.

Vi mener nærhet til tjenester alle trenger er svaret, ikke problemet. Tjenester nær folk har vært en styrke og en suksesshistorie som har vært med på å skape levende lokalsamfunn, aktivitet og næringsliv i hele landet.

Senterpartiet er krystallklare: Vi aksepterer ikke noen form for tvang eller press om kommunesammenslåing. Det skal være den suverene retten til innbyggerne i kommunen å bestemme over sin egen kommunes framtid.